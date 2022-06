Rashida Jones geht zu Lionsgate

US-Fernsehen

Zusammen mit Will McCormack hat sie einen neuen Vertrag unterzeichnet.

Die Produktionsfirma von Rashida Jones und Will McCormack, Le Train Train, hat einen First-Look-Deal mit der Lionsgate Television Group abgeschlossen, bei dem Jones und McCormack plattformübergreifend Drehbuchprojekte produzieren werden. Das erste Projekt, das im Rahmen dieser Vereinbarung entwickelt wird, ist, basierend auf der gleichnamigen britischen Serie.«Lovesick» war eine romantische Comedy-Serie, die eine Staffel lang auf Channel 4 lief, bevor sie für die Staffeln 2 und 3 zu Netflix wechselte. In der von Clerkenwell Films produzierten Serie, die ursprünglich den Titel «Scrotal Recall» trug, spielte Johnny Flynn die Rolle des Dylan, der mit Unterstützung seiner Mitbewohner (Antonia Thomas und Daniel Ings) wieder Kontakt zu all seinen früheren Sexualpartnern aufnehmen muss, nachdem bei ihm Chlamydien diagnostiziert wurden."Es gibt nicht viele Autoren/Produzenten wie Rashida und Will, die sowohl eine nicht jugendfreie Komödie ala «Celeste und Jesse für immer» als auch ein jugendfreies Meisterwerk wie «Toy Story 4» ► meistern können", so Scott Herbst, Head of Scripted Development und Executive Vice President von Lionsgate Television. "Wir freuen uns darauf, mit beiden zusammenzuarbeiten, um weitere hochwertige und fesselnde Inhalte für alle Arten von Zuschauern zu schaffen."