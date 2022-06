«TV total» und Elton machen weiter Quote

Quotennews

Im Anschluss schlug sich aber «Balls – für Geld mache ich alles» nicht mehr gut.

In der vergangenen Woche erreichte ProSieben mit seinem «TV total»-Franchise jeweils 12,3 Prozent Marktanteil. Zwar hätten die Reichweiten höher sein können, aber die Ergebnisse waren in Ordnung. In der zweiten Woche hat sich das Bild etwas verschlechtert, aber es wurden weiterhin mehr als zehn Prozent Marktanteil verbucht.startete mit 1,00 Millionen Fernsehzuschauern in den Abend, der Gesamtmarktanteil belief sich auf 4,3 Prozent. Mit 0,60 Millionen Umworbenen fuhr man 11,5 Prozent ein.Die Premiere vonerzielte vor acht Tagen 1,04 Millionen Zuschauer, die zweite Ausgabe mit Elton ließen sich 0,98 Millionen Zuschauer nicht entgehen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag dieses Mal bei 4,5 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr die Brainpool-Produktion 0,57 Millionen junge Menschen ein, der Marktanteil belief sich auf 11,3 Prozent.Zwei weitere Ausgaben vonstrahlte ProSieben ab 22.30 Uhr aus. Die Erstausstrahlung, gefolgt von einer Wiederholung, verfolgten 0,43 respektive 0,28 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile entsprachen am Mittwochabend 2,8sowie 2,9 Prozent. In der Zielgruppe standen 7,3 und 6,5 Prozent auf dem Papier, ProSieben sicherte sich 0,26 und 0,16 Millionen junge Zuseher.