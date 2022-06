Neuer «Death in Paradise»-Ableger

England

BBC und BritBox International drehen eine sechsteilige Serie.

Das Universum der weltweit beliebten Seriewird mit der neuen Showerweitert. Die neue Serie folgt Charakteren, die vom sonnigen Saint Marie ins ländliche Großbritannien umgezogen sind. Der von BBC One und BritBox International gemeinsam in Auftrag gegebene Sechsteiler «Beyond Paradise», in dem Kris Marshall und Sally Bretton wieder die Hauptrollen spielen, wurde von Tony Jordan und Robert Thorogood entwickelt und wird von Red Planet Pictures produziert.Der Vorstandsvorsitzende von Red Planet, Jordan, wird zusammen mit Tim Key und Belinda Campbell als Showrunner und ausführender Produzent fungieren, während Diederick Santer und Tommy Bulfin als ausführende Produzenten für BritBox International bzw. BBC tätig sein werden. BBC Studios wird den internationalen Vertrieb übernehmen. Die Serie wird von Lindsay Hughes produziert und von Sandy Johnson inszeniert. Die Dreharbeiten werden noch in diesem Jahr in Großbritannien beginnen.Reemah Sakaan, CEO BritBox International, sagte: "Bei BritBox International sind wir weiterhin bestrebt, unseren Zuschauern unglaubliche Inhalte zu bieten. Es gibt keinen anderen Streamer wie uns, wir sind unverkennbar einzigartig. Während wir weltweit weiter wachsen, ist unser neues Team vor Ort in die Struktur der britischen Kreativität eingebettet und ermöglicht nahtlose und leidenschaftliche Storytelling-Partnerschaften für britische Produzenten. Dies wird durch die neuen Shows, die wir heute angekündigt haben, zum Leben erweckt und wird ein Markenzeichen unserer zukünftigen Auftragsvergabe- und Originalstrategie sein."