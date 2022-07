Der Fuchs löst eine Liebesgeschichte aus

Soap-Check

Weil ein Tier die Idylle bei «Dahoam is Dahoam» stört, finden Katharina und Severin zueinander.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Nici ist überfordert von ihrem Liebeskummer und auch Finn leidet. Dabei legt er sich sogar mit Hendrik an. Sandra hofft noch, dass die Kinder wieder zusammenkommen. Umso mehr ist sie geschockt, als Bernd ihr offenbart: Eine Trans-Frau passt nicht zu Finn. Malte hat sich von der Fliegerei verabschiedet und braucht dringend den Job bei Anette. Doch die hat inzwischen einen anderen Disponenten eingestellt. Da Malte nun für Anette Privatsache ist, lädt sie ihn auf ein eindeutiges Date ein. Charlotte ist erschüttert, dass ihre Eltern sie nur benutzt haben. Sie wirft Simon vor, dass er sie nicht früher informiert hat. Doch die Geschwister können sich versöhnen und Charlotte beschließt, in Lüneburg zu bleiben. Als Lilly erfährt, dass Hannes Geld fürs Babysitten bekommt, findet sie das ungerecht und versucht mit Britta, Ben und Tina zu verhandeln. Johanna zieht derweil eine Babysitteragentur auf – mit Hannes als einzigem Sitter. Der ist von den vielen Terminen überfordert und sucht nach einem Ausweg.Trotz Helenes Sorgen, dass Gerry bei seiner Arbeit am Gestüt auch reitet, muss sie sich eingestehen, dass ihr Sohn mittlerweile sehr selbstständig geworden ist und sie ihm mehr Vertrauen schenken muss. Als Carolin Gerry bittet, eines der Pferde auszureiten, hat er einen Unfall. Gerry will den Vorfall zunächst verschweigen, doch dann zeigt sich das Ausmaß des Sturzes. Nachdem Christoph mit dem Verkauf von Josies Café-Anteilen gedroht hat und es nicht den Anschein macht, dass er an Erik verkaufen will, sieht sich Yvonne gezwungen, Paul um Hilfe zu bitten. Während es Paul tatsächlich schafft, Christoph zu überzeugen, erfährt Constanze von Pauls Einsatz und befürchtet, ihren Freund ein weiteres Mal an Josie zu verlieren. Als Josie bemerkt, dass Leon im „Fürstenhof“ eincheckt, interpretiert das Yvonne als Wink des Schicksals und fordert ihre Tochter auf, sich dem Unbekannten anzunähern. Obwohl Josie Yvonnes Vorschlag abtut, ist sie insgeheim beeindruckt von Leon und dessen Idee, Gefühle in Pralinen einzubringen, und will ihn von ihrem Talent überzeugen. Max muss erkennen, dass die bürokratischen Hürden für seine Kandidatur zum Gemeinderat hoch sind, und erhofft sich durch Hildegard und Alfons sowie deren Beziehungen in Bichlheim eine Erleichterung. Doch Alfons will Max eine Lektion erteilen und lädt ihn unter einem Vorwand zum Angeln ein …Als ein Fuchs den Hühnerbestand des Voglhofs gefährdet, steht für Katharina fest, dass er eliminiert werden muss – und Severin soll helfen. Katharina und Severin kommen sich derweil näher, aber sie ist erschrocken, dass er bereits Kinder hat. Können die beiden dennoch zueinander finden?Sina plant eine Geburtstagsüberraschung für Bambi, nicht ahnend, dass sie ihn damit in Sorge um sie versetzt. Das führt zu einem folgenschweren Missverständnis. Easy ist zutiefst verletzt von Ringos Seitensprung. Gekränkt greift er zu drastischen Mitteln. Cecilias Aktion verschafft Nika und Paco die unwillkommene Aufmerksamkeit zahlreicher Trittbrettfahrer. Beinahe übersehen sie so die heiße Spur, die sich auftut.Justus wiegt Malu in Sicherheit, damit er und Jenny einen perfiden Plan durchziehen können. Lucie glaubt ihrem Bruder Yannick, seiner Freundin Isabelle nichts verraten zu haben. Sie und Simone müssen sich nun fragen, wer dann im Zentrum falschspielt. Eigentlich ist Verliebtsein ja was Schönes, doch Henning versucht, vor seinen Gefühlen vor Daniela zu fliehen. Das Schicksal führt die beiden jedoch schnell wieder zusammen.Philip verteidigt John gegenüber seinen Entschluss, Noahs Betrug für sich zu behalten. Als Sunny Philip mit einem Imagefilm hilft, genießt er das Zusammensein. Doch kurz darauf wird er von Noah beschuldigt, ihn verpfiffen zu haben und steht vor Sunny als Verräter da. Luis ist froh, dass Jonas ihn deckt. Doch Jonas ist daraufhin Moritz' Spott ausgeliefert. Während Luis glücklich ist, kann Jonas nicht länger an sich halten und verrät Luis.Marc ist weiter für Ava da, die mittlerweile glaubt, sich dem Berufsalltag wieder voll und ganz stellen zu können. Doch während eines Einsatzes merkt Marc, dass sie noch nicht wieder die Alte ist. Jule regt sich unterdessen darüber auf, dass Marc noch immer dermaßen von Ava vereinnahmt wird. Ben und Jan raten Jule, das Thema gegenüber Marc anzusprechen. Sie nimmt sich vor, genau das zu tun. Als Marc und Ava wenig später an einem Unfallort eintreffen, gehen mit Ava die Nerven durch. Marc ist erneut für sie da. Jule findet das nicht gerade beruhigend.Als Leif Leni morgens widerwillig anvertraut, dass er keinen Sex mit Tessa haben konnte, verschweigt er den wahren Grund: seine intensiven Gefühle für Leni. Beide ahnen nicht, dass Olivia sie belauscht hat und das kleine Geheimnis nur allzu gerne auffliegen lässt. Leif verdächtigt irrtümlich Leni, seine Geständnisse verraten zu haben. In seiner Wut ist er kurz davor, ihr die Freundschaft aufzukündigen. Das Ganze bestärkt ihn darin, sich nun doch für Tessa zu entscheiden. Als er schließlich erfährt, dass er Leni zu Unrecht verdächtigt hat, ist er wieder zwischen beiden Frauen hin- und hergerissen. Dennoch hält Leif an seiner Entscheidung für Tessa fest.