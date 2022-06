«Trust»: Kate Winslet übernimmt die Hauptrolle

US-Fernsehen

Für den Sender HBO wird die «Titanic»-Schauspielerin wieder in eine Serienrolle schlüpfen.

Die gefeierte Schauspielerin Kate Winslet wird die Hauptrolle in einer Mini-Serie namensfür den Sender übernehmen, die auf dem gleichnamigen Roman von Hernan Diaz basiert. Die Rechte an dem Roman wurden von HBO erworben.Die Serie befindet sich derzeit in der Entwicklung, und es wird nach einem Autor gesucht, der das Buch für den Bildschirm adaptiert. Winslet wird die Serie nicht nur als Hauptdarstellerin, sondern auch als ausführende Produzentin leiten, während Diaz ebenfalls als ausführende Produzent fungieren wird.In der Serie liest ein wohlhabender Finanzier einen Roman, der auf seinem eigenen Leben basiert, und ist mit der Darstellung seiner Person und seiner Frau unzufrieden. Er bittet eine Sekretärin, seine Memoiren als Ghostwriterin zu schreiben und die Geschichte richtig zu stellen. Ihr wird jedoch unangenehm bewusst, dass er die Geschichte - und den Platz seiner Frau darin - neu schreibt.