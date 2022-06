Jeff Bridges bleibt weiter «The Old Man»

US-Fernsehen

Der Fernsehsender FX hat die Serie um eine zweite Staffel verlängert.

wurde für Staffel zwei bei FX verlängert. Die Dramaserie debütierte am 16. Juni auf FX. Die erste Staffel wird aus insgesamt sieben Episoden bestehen, wobei die vierte Episode am 30. Juni ausgestrahlt wird, bevor sie auf Hulu zum Streamen verfügbar sein wird. Im Mittelpunkt der Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Thomas Perry basiert, steht Dan Chase (Jeff Bridges), der vor Jahrzehnten von der CIA abgehauen ist und seitdem im Verborgenen lebt. Als ein Attentäter auftaucht und versucht, Chase auszuschalten, erfährt der ehemalige Agent, dass er sich mit seiner Vergangenheit versöhnen muss, um seine Zukunft zu sichern.In der Serie spielen außerdem John Lithgow als Harold Harper, der stellvertretende Direktor für Spionageabwehr des FBI, sowie Alia Shawkat als Angela Adams, Harpers Schützling. E.J. Bonilla, Gbenga Akinnagbe, Amy Brenneman, Bill Heck, Leem Lubany und Pej Vahdat spielen ebenfalls mit."Jonathan E. Steinberg, Dan Shotz und Warren Littlefield haben mit «The Old Man» eine fantastische Arbeit geleistet, die die kraftvollen Intrigen und die atemberaubende Action von Thomas Perrys Buch aufgreift", sagte Eric Schrier, Präsident von FX Entertainment. "Die Starbesetzung mit Jeff Bridges, John Lithgow, Amy Brenneman und Alia Shawkat kommt beim Publikum sehr gut an und wir freuen uns darauf, mit unseren Kollegen bei 20th Television und diesem fantastischen Team an der zweiten Staffel zu arbeiten."