NBC macht Primetime-Special mit Wolodymyr Selenskyj

US-Fernsehen

Der ukrainische Präsident wird allerdings nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika kommen.

Um Spenden zu sammeln und das Bewusstsein für den Krieg in der Ukraine zu schärfen, wird NBC zur Hauptsendezeit die Sondersendungmit einer Ansprache von Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag, den 3. Juli um 19.00 Uhr, ausstrahlen. «Ukraine: Answering the Call» zielt darauf ab, auf frühere Äußerungen von Selenskyj zu reagieren, der die Amerikaner aufgefordert hatte, sich zu dem Krieg zu äußern.In dem einstündigen Special treten außerdem José Andrés, Jon Batiste, Kristen Bell, Brandi Carlile, Brian Cox, Jeff Daniels, Vera Farmiga, Lena Headey, Alicia Keys, Simu Liu, Julianne Moore, Brad Paisley und Rosie Perez auf. Außerdem werden die Broadway-Stars Rachel Bay Jones, Brenda Braxton, Liz Callaway, Lilla Crawford, Juwan Crawley, José Llana, Beth Malone, Andrea McArdle, Bonnie Milligan, Orfeh, Krysta Rodriguez, Seth Rudetsky, James Wesley und NaTasha Yvette Williams das Lied "What the World Needs Now is Love" singen, das während des Vietnamkriegs oft als Friedensbotschaft verwendet wurde.Neben Selenskyj wird auch der ukrainische Leiter der Präsidialverwaltung Andrij Jermak eine Rede halten. NBC News wird über Menschen auf der ganzen Welt berichten, die von der Krise in der Ukraine betroffen sind. «Ukraine: Answering the Call» wird von Done+Dusted produziert. David Jammy, Elizabeth Kelly, Ian Stewart, Nicolle Wallace und David Wild fungieren als ausführende Produzenten.