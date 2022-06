Dreharbeiten zu «Succession» gestartet

US-Fernsehen

Es werden zehn neue Episoden gedreht. HBO verriet auch etwas zum Inhalt.

Die Familie Roy ist offiziell wieder in Produktion. HBO hat angekündigt, dass die Dreharbeiten zu Staffel vier vonbegonnen haben. Die neue Staffel wird aus zehn Episoden bestehen, eine Folge mehr als in der dritten Staffel mit neun Episoden. Die ersten beiden Runden der Serie umfassten ebenfalls jeweils zehn Episoden. Die Darsteller Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun und J. Smith-Cameron kehren für die vierte Staffel zurück.Die offizielle Zusammenfassung für die neuen «Succession»-Folgen lautet: "In der zehnteiligen vierten Staffel rückt der Verkauf des Medienkonglomerats Waystar Royco an den Tech-Visionär Lukas Matsson immer näher. Die Aussicht auf diesen seismischen Verkauf löst bei den Roys Existenzängste und familiäre Spaltungen aus, während sie sich ausmalen, wie ihr Leben aussehen wird, sobald der Deal abgeschlossen ist. Ein Machtkampf entbrennt, während die Familie eine Zukunft abwägt, in der ihr kulturelles und politisches Gewicht stark eingeschränkt wird."Weitere bestätigte Darsteller für Staffel vier sind Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Scott Nicholson, Zoë Winters und Jeannie Berlin. Weitere Darsteller werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Da die Synopsis den Kampf der Familie Roy gegen Lukas Matsson in den Mittelpunkt stellt, kann man davon ausgehen, dass Alexander Skarsgård nach seinem Debüt in der letzten Staffel in irgendeiner Form in die Serie zurückkehren wird.