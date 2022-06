RTL und Karl-Theodor zu Guttenberg arbeiten zusammen

Köpfe

In der Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Verteidigungsminister soll eine Docutainment-Reihe für RTL+ entstehen.

RTL Deutschland hat am Montag bekannt gegeben, dass man künftig mit dem ehemaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg zusammenarbeiten werde. Im Rahmen der Partnerschaft sollen High-End-Dokumentationen für den Streamingdienst RTL+ entstehen. Geplant sind zunächst zwei 90-minütige Docutainment-Sendungen, in denen Guttenberg als Moderator und Interviewer fungieren soll und noch in diesem Jahr erscheinen werden.Produziert werden sie in Zusammenarbeit mit der Leonine-Tochter i&u und der Münchner Produktionsfirma Looping Group. Weitere Details über die Zusammenarbeit sind bislang nicht bekannt und sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich gemacht werden.Der einstige Hoffnungsträger der CSU musste seine politische Karriere vor elf Jahren vorübergehend beenden. Damals wurden Plagiatsvorwürfe wegen seiner Dissertationsarbeit an der Uni Bayreuth bekannt. Damals verlor er nicht nur sein Amt als Bundesverteidigungsminister, sondern auch seinen Doktortitel. Seitdem agierte Guttenberg nicht mehr auf der großen politischen Bühne, sondern hielt sich vor allem im Hintergrund auf. 2015 berief ihn Horst Seehofer in sein Kompetenzteam für den Wahlkampf.