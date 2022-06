Sky setzt «Die Wespe» fort

TV-News

Derzeit werden in Polen und Berlin neu Folgen der Darts-Serie mit Florian Lukas, Leonard Scheichler und Lisa Wagner gedreht.

Sky hat im Rahmen der Screenforce Days 2022 die Verlängerung der Sky-Original-Serieangekündigt, am Donnerstag folgten weitere Informationen. Demnach laufen derzeit in Polen und Berlin die Dreharbeiten für die zweite Staffel, die erneut von Gaumont produziert werden. In die Hauptrolle des gefallenen Dartprofis Eddie Frotzke schlüpft Florian Lukas. Neben Lukas kehren auch Lisa Wagner und Leonard Scheicher in ihre Hauptrollen zurück. In weiteren Rollen sind unter anderem Sahin Eryilmaz, Meret Becker, Aleksandar Jovanovic, Peter Lohmeyer, Katia Fellin, Sophie Paasch, Matthias Matschke und Bernd Tauber zu sehen.Die Drehbücher stammen erneut von Jan Berger, die Regie führen Tobi Baumann und Gregor Schnitzler. Produzenten sind Andreas Bareiss und Sabine de Mardt. Als ausführender Produzent seitens Sky fungiert Quirin Schmidt.„Eddie Frotzke ist zurück, die Wespe sticht wieder zu! Nach dem überaus erfolgreichen Start der ersten Staffel freuen wir uns sehr, die Geschichte von Eddie und seiner Entourage weiter zu erzählen. Mit Jan Bergers wunderbaren Drehbücher gehen wir einen Schritt raus aus der Welt der Eckkneipen, rein in die ‚schillernde‘ Welt illegaler Underground-Turniere. Für Eddie wird es dabei definitiv nicht leichter, denn erneut bedarf es zahlreicher Tricksereien, Notlügen und ganz viel unglaublicher Dartswürfe, damit er wieder eins wird mit sich und dem (Darts)Universum“, erklärt Quirin Schmidt, Executive Producer Sky, und fügt an: „Wir sind sehr glücklich, Tobi Baumann und Gregor Schnitzler für die Regie gewonnen zu haben. Die beiden inszenieren die Geschichte mit sehr viel Zuneigung zu den Figuren, aber auch mit einem sicheren Gespür für die witzig-skurrile Welt der Serie. Die Fans dürfen sich also auf eine rasante, lustige und warmherzige Begegnung mit Eddie freuen, den Florian Lukas erneut kongenial verkörpert!“Andreas Bareiss, Senior Executive Producer Gaumont, ergänzt: „Die Idee, eine Geschichte über einen ehemaligen Dart-Champion zu erzählen, war schon in der ersten Staffel eine verwegene und überaus vergnügliche. Ganz nach dem Motto ‚man starte mit einem Feuerwerk und steigere sich dann langsam‘ werden die neuen Folgen ein Füllhorn von ganz besonderen Überraschungen bereithalten, gespickt mit den genussvollen Dialogen von Jan Berger.“Zum Inhalt: Eddie sitzt im Gefängnis. Während seine Frau Manu um ihre Erfolge in der Dart-Arena kämpft, kämpft Eddie ums emotionale Überleben in der Haftanstalt. Doch Flucht ist für Eddie keine Option, daher versucht er es mit guter Führung und einem Deal mit der Richterin und kommt damit (fast) durch. Einen kleinen Haken hat seine frühzeitige Entlassung: Dart-Verbot bis zum Bewährungsende. Während Manu ihre Karriere vorantreibt, treibt sich Eddie bald im Dart-Untergrund herum. Denn niemand darf wissen, dass er nun heimlich spielt und seiner Dart-Sucht einfach nicht entkommen kann. Bärbel, seine Bewährungshelferin, wartet nur darauf, dass Eddie sich einen Fehltritt leistet. Gemeinsam mit seinem Kumpel Kevin sahnt er zunächst bei illegalen Turnieren fleißig ab – bis die beiden plötzlich enorme Schulden bei der Wett-Mafia haben. Weder Manu, ihre Eltern, noch die Eltern von Kevin dürfen davon erfahren – geschweige denn Bärbel. Unterdessen erreicht Manus Karriere mit Unterstützung ihres Mental Coaches Ansgar ungeahnte Höhen. Sie ahnt nicht, dass Eddie und Kevin in der illegalen Dart-Arena schon bald ums nackte Überleben kämpfen müssen.