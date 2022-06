«Die Bachelorette» gibt Zuschauer ab

Quotennews

Bereits mit der zweiten Folge war das Interesse an Sharon Battiste deutlich geringer.

Am Vorabend vor Fronleichnam startete RTL die neueste Staffel von. Die Fernsehzuschauer waren an Sharon interessiert, denn 1,25 Millionen Zuschauer waren dabei. Mit 0,57 Millionen Umworbenen sicherte sich die Fernsehstation RTL einen guten Marktanteil von 12,7 Prozent.Sieben Tage später musste Sharon Battiste mit mehreren Männern auf ein Gruppendate und somit eine Tuk-Tuk-Fahrt in Phuket bestreiten. Einen der Männer lernte sie im Anschluss näher kennen, bei der Rosenvergabe gab es noch eine Überraschung. Die Sendung, bei der Dirk Ludwig, Roland Gross und Daniela Kahler Regie führten, kam auf nur noch auf 1,12 Millionen Zuschauer und 5,0 Prozent Marktanteil. Die Produktion sicherte sich 0,54 Millionen Umworbene, die Warner-Bros.-Sendung kam auf mittelmäßige 10,5 Prozent Marktanteil.wurde von 1,02 Millionen Zuschauern gesehen, der Marktanteil lag bei 5,3 Prozent. Zwischen 22.15 und 22.45 Uhr waren 0,36 Millionen junge Zuschauer dabei, die zu einem Marktanteil von 7,9 Prozent führten. Da Steffen Hallaschka an Corona erkrankte, sprang Dieter Könnes am Mittwoch ein. Er führte unter anderem durch das Thema Wasserwacht. 0,98 Millionen Zuschauer schalteten bis Mitternacht ein, die Sendung sicherte sich 7,1 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden 0,26 Millionen verzeichnet, nur 8,6 Prozent standen auf der Uhr.