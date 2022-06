Vertragsverlängerung: NDR mit ARD aktuell sehr zufrieden

Köpfe

Am Mittwoch gab der Norddeutsche Rundfunk bekannt, dass Ingo Ingo Zamperoni und Helge Fuhst ihre Verträge verlängert haben.



Die «Tagesschau» gehört zu den erfolgreichsten Nachrichtenmedien im deutschsprachigen Bereich. Nicht nur im Fernsehen wird die Arbeit von ARD Aktuell geschätzt, weshalb der Norddeutsche Rundfunk nun die Verträge verlängerte. Marcus Bornheim bleibt Erster Chefredakteur von ARD-aktuell, Helge Fuhst Zweiter Chefredakteur und Juliane Leopold Chefredakteurin Digitales. Die neuen Kontrakte gelten bis zum 30. September 2025.«Tagesthemen»-Frontmann Ingo Zamperoni darf auch weiterhin durch die Sendung führen. Das halbstündige Format, das jeden Abend gegen 22.30 Uhr gesendet wird, wird von den Verantwortlichen positiv aufgenommen. Aus diesem Grund haben die Intendantinnen und Intendanten der ARD auf Vorschlag des NDR-Intendanten am 5. und 6. April 2022 in Saarbrücken und vergangenen Freitag endgültig der NDR-Verwaltungsrat die Verlängerung gebilligt. Auch Zamperonis Vertrag läuft bis zum 30. September 2025.Joachim Knuth, NDR-Intendant: "Ob «tagesschau», «tagesthemen», tagesschau.de, tagesschau24 oder die Angebote in Social Media – das umfangreiche Informationsangebot von ARD-aktuell ist eine verlässliche Anlaufstelle für Millionen von Menschen – nicht nur in Krisenzeiten. Das Team der Chefredaktion hat das Nachrichtenhaus durch journalistisch und organisatorisch herausfordernde Zeiten geführt, die Berichterstattung während der Corona-Pandemie zu jeder Zeit sichergestellt. Ingo Zamperoni ist ein hervorragender Moderator und Journalist. Sein Moderationsstil ist souverän und professionell, er besticht in Interviews durch eine Mischung aus Hartnäckigkeit und Charme und kann komplexe Sachverhalte anschaulich und nachvollziehbar erklären. Das zeigt er auch in seinen Dokumentationen für die ARD."