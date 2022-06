«Deutschland  Deine Schulden» kehrt mit guten Resultaten zurück

Quotennews

Nach zweieinhalb Jahren Pause erschien eine neue Episode der Dokusoap bei RTLZWEI.



Die Dokusoapbegleitet Menschen, die sich in der Privatinsolvenz befinden. RTLZWEI bietet den Zuschauern auch die Perspektive der Gläubiger, Schuldnerberater und Inkassobetreiber. In der gestrigen Folge „Konsum auf Pump“ ging es um Sandra und Yusuf, denen Schuldnerberater Max helfen will, wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Zudem wurde Obergerichtsvollzieher Björn Ellendt in Berlin begleitet, der im Auftrag der Gläubiger unterwegs ist.Im November 2019 lief die Erstausstrahlung der ersten beiden Episoden der Reihe, die jeweils 1,03 Millionen Fernsehende überzeugten und so auf gute 3,4 beziehungsweise 3,5 Prozent Marktanteil kamen. 0,59 und 0,54 Millionen Jüngeren sorgten für hohe Quoten von 6,7 sowie 6,2 Prozent. Die Reichweiten, die das Format vor zweieinhalb Jahren erreicht hatte, waren nun in weite Ferne gerückt. Gestern schalteten noch 0,60 Millionen Zuschauer ein, allerdings reicht dies dennoch für einen guten Marktanteil von 2,7 Prozent. Auch bei den 0,28 Millionen Umworbenen war ein überzeugendes Resultat von 5,9 Prozent möglich.Auch Kabel Eins punktete gestern mit dem Filmprogramm.bewegte 0,94 Millionen Fernsehende zum Einschalten, was einer hohen Sehbeteiligung von 4,2 Prozent entsprach. Bei den 0,32 Millionen Umworbenen kamen starke 6,8 Prozent Marktanteil zustande. Im Anschluss erhöhtebei einem Publikum von 0,61 Millionen Menschen auf 4,7 Prozent. Bei den 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden herausragende 9,1 Prozent Marktanteil eingefahren.