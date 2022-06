Paul McCartney-Porträt geht neben Serien im Ersten unter

Quotennews

«Die Kanzlei» und «In aller Freundschaft» legten nach der Fußballkonkurrenz in der Vorwoche gestern wieder deutlich zu.



Das ZDF zeigte das Porträtanlässlich des 80. Geburtstags des Musikers am vergangenen Samstag. Allerdings hielt sich das Interesse mit 2,14 Millionen Fernsehenden in Grenzen. Somit kam der Sender nicht über einen mageren Marktanteil von 9,4 Prozent hinaus. Parallel dazu blieben auch die 0,22 Millionen Jüngeren bei einem mauen Resultat von 4,9 Prozent hängen.Das Erste setzte zur Primetime erneut auf eine Wiederholung von, welche 3,59 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegte. So war gegenüber der Vorwoche wieder eine Steigerung von 14,5 auf hohe 15,8 Prozent möglich. Bei den 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen gute 8,5 Prozent auf dem Papier.befreite sich aus dem Tief der vergangenen beiden Wochen und vergrößerte das Publikum von zuletzt 3,41 auf 4,35 Millionen Menschen. Die Quote legte einen deutlichen Sprung auf starke 18,4 Prozent Marktanteil hin. Auch bei den 0,52 Millionen jüngeren Serienfans ging es von 6,7 Prozent aufwärts auf eine überzeugende Quote von 10,6 Prozent, das beste Resultat seit mehreren Jahren.Ab 22.55 Uhr startete schließlich die Talkshow, für welche 1,61 Millionen Interessente einschalteten. Der Marktanteil befand sich weiterhin bei einem guten Wert von 13,2 Prozent. Die 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen verloren mit akzeptablen 6,4 Prozent jedoch recht deutlich. Ab 23.15 Uhr war im ZDF zu sehen. Bei einer Reichweite von 1,26 Millionen Menschen wurden hier passable 12,5 Prozent eingefahren. Die 0,17 Millionen Jüngeren sicherten sich eine solide Quote von 7,1 Prozent.