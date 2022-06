RTLZWEI 2022/23: Weniger Reality, mehr Studio-Shows

Hintergrund

RTLZWEI hat zahlreiche neue Formate für die kommende Saison angekündigt, darunter eine Tanzshow auf Rollschuhen und eine Ordnungsserie mit Collien Ulmen-Fernandes. Außerdem ersetzt Narumol die Reimanns und RTLZWEI legt «Das Glücksrad» neu auf.

Bei den Screenforce Days 2022 setzt El Cartel das Programm am Dienstagnachmittag fort und stellte das TV-Programm von RTLZWEI für die nächsten Monate vor. RTLZWEI-Chef Andreas Bartl sprach mit Collien Ulmen-Fernandes über die Neustarts der neuen Saison. Ulmen-Fernandes selbst wird dabei eine Rolle spielen, denn sie wird die Sozialreportagepräsentieren. Darin werden die Besitztümer einer Familie in einer Flugzeughalle ausgebreitet, was unausweichlich die Frage aufwerfen soll, wie viele Dinge man davon wirklich braucht. Außerdem setzt manmit Panagiota Petridou fort.Der selbsternannte Realitysender bleibt auch dieser Programmfarbe treu und startet voraussichtlich ab Herbstund ersetzt damit die zu Kabel Eins abgewanderten Reimanns. Der Sender verspricht „eine romantische Reise von Oberbayern nach Thailand und zurück“. Neben den Geissens und den Katzenbergers hat man sich zudem die Kelly-Family gesichert, die 2023 bei der Grünwalder TV-Station aufschlagen sollen. In diesem Jahr plant RTLZWEI eine Family-Reunion von Joe Kelly mit seiner musikalischen Familie. Joey Kelly steht dann auch gemeinsam mit seinen beiden Söhnen Luke und Leon, seinen Töchtern Lilian und Lisann und seiner Frau Tanja im Mittelpunkt einer Doku-Reihe, die die Familie bei einem spektakulären Roadtrip begleitet. Sie reisen 30.000 Kilometer über die legendäre Panamericana von Alaska bis Feuerland. Die aufwändige und hochwertige Produktion wird 2023 zu sehen sein.Etwas überraschend kommt die Ankündigung, dass RTLZWEI künftig vermehrt auf eigene Studio-Shows setzen möchte. So schließt man sich dem allgemeinen Retro-Trend an und legtneu auf. Die Spielshow wird von Sonya Kraus und Thomas Hermanns moderiert. Außerdem hat man sichvon Sat.1 gesichert, geplant ist die Ausstrahlung mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen, Wigald Boning und weiteren Gästen in der Primetime ab dem kommenden Jahr. RTLZWEI lässt darüber hinaus acht neue-Folgen mit Jonathan Frakes produzieren, nachdem man im vergangenen Jahr bereits zwei neue Folgen ausgestrahlt hatte. Als wohl bemerkenswerteste Neuankündigung gab Bartl bekannt, dass man Lola Weippert als Moderatorin für „«Let’s Dance» auf Rollschuhen“ gewinnen konnte. Konkret geht es um das Format, das im Herbst in mehreren Mottoshows an den Start gehen soll.Im Bereich Dokumentation setzt man noch in diesem Jahr auf die Hip-Hop-Reihe, die Insights in die Berliner Rapper-Szene geben soll, sowie im kommenden Jahr auf, in der viele Deutsche ihr Glück, als Spieler oder beruflich, in der Wüstenmetropole suchen, und die Krankenhaus-Reihe. Darin werden Berufsanfänger bei ihren vielen ersten Malen im Leben begleitet, vom Auszug aus dem Elternhaus bis hin zu Ausnahmesituationen auf der Intensivstation. Bereits angekündigt ist eine Doku-Reihe mit der Rennfahrerin Sophia Flörsch, die nach einem lebensbedrohlichen Unfall als erste Frau seit Jahrzehnten in der Formel 1 durchstarten will.„In einer Welt im Umbruch sucht unser Publikum Entspannung, aber auch Orientierung und Rückhalt. Das bieten wir mit Inhalten, die die Gefühle und Gedanken der Menschen authentisch vermitteln, weil sie nahe sind an der Wirklichkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Zuge dessen investiert RTLZWEI in zahlreiche Pilotproduktionen, bringt Neustarts on air und baut auch die thematische Vielfalt seiner Dokus und Reportagen weiter aus. Gleichzeitig pflegen wir unsere Klassiker weiter, darunter «Die Geissens», «Die Wollnys», «Daniela Katzenberger», «GRIP – Das Motormagazin», unsere Daily Soaps «Berlin – Tag & Nacht» und «Köln 50667», oder die Shows «Kampf der Realitystars» und «Love Island»“, erklärt Tom Zwiessler, Bereichsleiter Programm RTLZWEI.