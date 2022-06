WBD sichert sich Wimbledon

International

Das Unternehmen bringt das beliebte Turnier in elf verschiedene Länder. In Deutschland bleibt Sky an Bord.

Warner Bros Discovery Sports (WBDS) wird die Wimbledon-Tennismeisterschaften in elf europäischen Ländern live ausstrahlen. «The Championships from Wimbledon» wird ab Montag, 27. Juni auf discovery+, Eurosport , in der Eurosport App und auf Eurosport.com in Schweden, Norwegen, Finnland, Island, Belgien, den Niederlanden, Rumänien, Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Bulgarien ausgestrahlt. Die 135. Austragung, die bis 10. Juli andauert, ist in Deutschland bei Sky zu sehen.Fans in diesen Ländern können auch das Wimbledon-Qualifikationsturnier, das am Montag (20. Juni) begonnen hat, live verfolgen. In Norwegen, Schweden und Finnland werden die frei empfangbaren Kanäle von WBDS auch die Viertel- und Halbfinalspiele sowie die Endspiele der Damen und Herren übertragen.In Großbritannien hat die BBC die Übertragungsrechte. Eurosport schlug allerdings beim Finale der Herren und Damen zu. "Unsere Berichterstattung über Grand-Slam-Tennis ist so innovativ wie die neue Generation von Spielern, die derzeit durch die Ränge kommen", sagte Scott Young, SVP für Inhalte und Produktion bei Warner Bros. Discovery Sports Europe. "Einige dieser aufregenden und aufstrebenden Spieler kommen aus den Ländern, in denen wir Wimbledon präsentieren werden. Unsere Philosophie bei der Präsentation von Tennis hat uns näher an die Spieler und ihr Umfeld gebracht. Wir werden in diesem Jahr unser unübertroffenes Tennis-Know-how und unsere Weltklasse-Produktion in das Turnier einbringen, um die Live- und On-Demand-Berichterstattung für Millionen von Fans zu optimieren."