Netflix beschwichtigt Hollywood

Nach dem Börsensturz möchte man mitteilen, dass man immer noch kräftig investieren werde.

Nach einem massiven Aktieneinbruch, der durch einen Abonnentenrückgang im ersten Quartal ausgelöst wurde, haben Ted Sarandos, Co-CEO von Netflix , Scott Stuber, Leiter der globalen Filmabteilung, und Bela Bajaria, Leiter der globalen Fernsehabteilung, eine Charme-Offensive gestartet und betonen gegenüber Top-Schaffenden und Agenten, dass sie weiterhin aggressiv in die Herstellung und Vermarktung von Filmen und Serien investieren werden.In Anrufen und persönlichen Treffen haben sie den Aktienrückgang im April als Rückschlag dargestellt, Filmemachern und Showrunnern versichert, dass sie weiterhin gut kapitalisiert seien, und sie darüber informiert, dass sie glauben, dass die Antwort auf ihre derzeitige Lage nicht darin bestehe, den Wettbewerb um interessante Inhalte einzustellen.Außerdem wurde erwähnt, dass die Budgets für Inhalte für die Jahre 2022 und 2023 festgeschrieben sind (Netflix gab 2021 17 Milliarden Dollar für Inhalte aus und erwartet, in diesem Jahr die gleiche Summe auszugeben). Eine Quelle, die mit dem Unternehmen vertraut ist, sagt, dass der Austausch mit Agenturen und Filmschaffenden Routine ist. Die Quelle betont auch, dass Netflix weiterhin über 200 Millionen zahlende Abonnenten hat, was dem Unternehmen finanzielle Stärke verleiht.