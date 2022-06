RTL setzt sich mit Doku über Prinz William deutlich an die Spitze der Zielgruppe

Quotennews

An die Marke von mehr als zwei Millionen Zuschauern kam am gestrigen Abend keiner der anderen Sender auch nur annähernd heran.



RTL setzte gestern zur Primetime auf die Doku. Anlässlich des Geburtstags des erstgeborenen Sohns von Prinz Charles und Lady Diana blickt der Sender auf die Meilensteile des bisherigen Lebens des zukünftigen Königs zurück. Mehr als die Hälfte der Briten wünscht sich sogar, dass die Krone nicht zuvor an seinen Vater geht, sondern dieser sie direkt William überlässt. Vor allem die jüngere Generation hofft darauf, dass William und Kate die Monarchie entstauben.Insgesamt wollten sich 2,03 Millionen Fernsehende die Doku ansehen, was dazu führte, dass das Programm an diesem Abend mit Abstand das gefragteste der privaten Sender war. Es wurde eine hohe Quote von 8,9 Prozent eingefahren. Auch die 0,49 Millionen Umworbenen überzeugten mit einem guten Marktanteil von 10,4 Prozent. Das Nachrichtenformathielt im Anschluss noch 1,16 Millionen Interessenten auf dem Sender, was in passablen 6,1 Prozent Marktanteil resultierte. Die 0,30 Millionen Jüngeren fielen hingegen auf magere 6,8 Prozent zurück.Zum Abschluss der achtteiligen Dokureihestanden gestern die Jahre 2015 bis 2019 im Fokus. Mit 0,59 Millionen Neugierigen konnte die Ausgabe jedoch nicht mit den vorherigen Folgen mithalten und markierte den Tiefstwert. Man kam nicht über niedrige 4,3 Prozent Marktanteil hinaus. Auch die 0,20 Millionen Werberelevanten blieben bei einem mauen Ergebnis von 6,3 Prozent hängen.