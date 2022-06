«Sing meinen Song» überzeugt auch mit den Sommerhits nicht

Quotennews

Zum Staffelfinale in der Vorwoche stürzte das Format auf einen neuen Tiefstwert. Auch mit einem Special war diese Woche nicht viel mehr drin.



In der vergangenen Woche ging bei VOX die achte Staffel von «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert» zu Ende. Der Abschluss war mit nur 0,52 Millionen Fernsehenden sowie miesen 2,2 Prozent Marktanteil jedoch alles andere als erfolgreich. Vor allem die parallele Fußballübertragung drückte das Format auf einen Allzeittiefstwert. So musste sich der Sender auch bei den 0,27 Millionen Umworbenen mit mäßigen 4,8 Prozent zufriedengeben.Gestern zeigte VOX allerdings noch eine Sonderausgabe unter dem Titel, in welcher alle Songs aus den vergangenen acht Staffeln zusammengetragen wurden, die zur warmen Jahreszeit passen. So etwa als Milow in der sechsten Staffel „Too Close to the Sun (El Mismo Sol)” sang. Erneut entschieden sich 0,52 Millionen Zuschauer für das Format. Mit ernüchternden 2,7 Prozent Marktanteil sank die Quote gegenüber der Vorwoche allerdings wieder. In der Zielgruppe verlor man mit 0,21 Millionen Jüngeren noch weiter an Interessenten. Allerdings ging es auch hier aus Quotensicht aufwärts auf ein akzeptables Resultat von 5,3 Prozent.ProSieben wiederholte zur Primetime die Show. Es fanden 0,69 Millionen Fernsehende auf den Sender, wodurch die Sehbeteiligung gegenüber der Vorwoche von 2,8 auf passable 3,1 Prozent stieg. Auch die 0,38 Millionen Werberelevanten machten mit dem Format Boden gut und erhöhten den Marktanteil von zuletzt 7,4 auf solide 8,2 Prozent.