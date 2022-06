«Wolf Pack»-Serie besetzt

US-Fernsehen

Vier Hauptdarsteller sind bei der Jeff-Davis-Serie bei Paramount+ an Bord.

Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson und Tyler Lawrence Gray haben unterschrieben, um die Hauptrollen in der kommenden übernatürlichen Teenager-Dramaseriedes Streaminganbieters Paramount+ zu spielen.Obwohl sich «Wolf Pack» um Werwölfe dreht und von Jeff Davis für das Fernsehen entwickelt wird, hat die Serie nichts mit seiner früheren MTV-Serie «Teen Wolf» oder der kommenden Paramount+-Filmfortsetzung zu tun.Die Serie basiert vielmehr auf der gleichnamigen Buchreihe des kanadischen Horrorautors Edo Van Belkom. Im Mittelpunkt der Serie stehen zwei Teenager, die in ein Lauffeuer geraten und von einer übernatürlichen Kreatur verwundet werden. In der Folge entdecken sie, dass sie Werwölfe sind, und entwickeln eine intensive Bindung zueinander. Die beiden tun sich zusammen und treffen auf zwei andere Teenager, die Adoptivkinder eines Parkwächters, die vor sechzehn Jahren ein ähnlich seltsames Feuer erlebt haben.