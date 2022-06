«Yellowstone»-Macher verpflichtet Dana Delany

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird in der neuen Serie «Tulsa King» mitwirken.

Dana Delany hat sich der Besetzung vonbei Paramount+ angeschlossen. Sylvester Stallone führt die Serie an, zu den weiteren Darstellern gehören Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, Jay Will, A.C. Peterson und Garrett Hedlund.Die Serie folgt dem New Yorker Mafia-Capo Dwight "The General" Manfredi (Stallone), kurz nachdem er nach 25 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und von seinem Boss kurzerhand ins Exil geschickt wurde, um sich in Tulsa, Oklahoma, niederzulassen. Dwight erkennt, dass seine Mafia-Familie möglicherweise nicht sein Bestes im Sinn hat, und baut sich langsam eine Gruppe unwahrscheinlicher Charaktere auf, die ihm dabei helfen, ein neues kriminelles Imperium an einem Ort aufzubauen, der für ihn genauso gut ein anderer Planet sein könnte.Delany wird Margaret spielen, eine wohlhabende und einflussreiche Reiterin und Besitzerin einer weitläufigen Pferdefarm und eines Tiergeheges. Sie ist eine beeindruckende Erscheinung und eine Treuhänderin der Annie Oakley Society.