Mehr Gesichter bei «Poker Face»

US-Fernsehen

Die Serie von Peacock, in der Natasha Lyonne die Hauptrolle spielt, hat weitere Cast-Member verpflichtet.

Natasha Lyonne und Rian Johnsons Peacock-Seriehat fünf neue Darsteller hinzugewonnen, dies berichtete der US-Branchendienst ‚Variety‘. Tim Meadows («The Goldbergs»), Jameela Jamil («The Good Place»), Nicholas Cirillo («Outer Banks»), Audrey Corsa («All Rise») und Niall Cunningham («And Just Like That») wurden alle für die Serie verpflichtet.Die fünf neuen Darsteller gesellen sich zu der bereits angekündigten Serienhauptdarstellerin Lyonne und den Darstellern Joseph Gordon-Levitt, Benjamin Bratt, Stephanie Hsu und David Castañeda. Details zur Handlung und zu den Charakteren der Serie werden noch weitgehend unter Verschluss gehalten, obwohl Quellen sagen, dass die Serie einem prozeduralen Format folgen wird und Lyonnes Charakter in jeder Episode an der Aufklärung verschiedener Morde arbeitet.«Poker Face» wurde im März 2021 von Peacock für zehn Episoden bestellt. Johnson hat die Serie entwickelt und ist über T-Street Productions ausführender Produzent. Lyonne ist nicht nur Hauptdarstellerin, sondern auch ausführende Produzentin unter dem Label Animal Pictures.