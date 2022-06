Sat.1 2022/23: Es gibt noch viel zu sehen  aber nur wenig Neues

Hintergrund

Der Sender für Frauen ab 40 hat bei den Screenforce Days vor allem für den Nachmittag eine Besonderheit angekündigt. Noch in diesem Jahr soll eine mehrstündige Nachmittagsshow starten.

Nichts weniger als einen „Paradigmen-Wechsel im Sat.1-Programm“ hat Sat.1-Chef Daniel Rosemann bei den Screenforce Days, der Programmvorstellung für die kommende TV-Saison, angekündigt. Dafür hat er Sat.1 auch ein neues Claim verpasst: „Es gibt noch viel zu sehen.“ Mit großen Neuankündigungen hielt sich Sat.1 aber zurück. Die größte Neuerung gibt es demnach im Nachmittagsprogramm ab Winter. Demnach verzichtet der Bällchensender auf Scripted Realitys und setzt stattdessen täglich auf die Livesendung, das ab 16:00 Uhr für drei Stunden das Programm füllen soll. Für die Sendung wird quasi ein ganzes Haus gebaut, wobei jeder Raum für seine eigenen Inhalte steht.„Mit unserer neuen Sat.1-Nachmittags-Show «Volles Haus!» verabschieden wir uns ab 16:00 Uhr von Scripted-Reality-Programmen. Wir sprechen mit «Volles Haus!» unsere Zuschauer:innen direkt an. In «Volles Haus!» kann alles passieren“, so Rosemann, der weiter ausführt: „Drei Stunden senden wir live und greifen die Stimmung des Tages immer wieder auf – und können so auf die Erwartungen unserer Zuschauer:innen eingehen. In «Volles Haus!» wird informiert und unterhalten. Wir können über die Royal Family sprechen – und auch Tipps geben, wie man gerade am günstigsten einkauft. Aber es wird nicht nur geredet: Wir werden unseren Zuschauer:innen auch mit Beiträgen aus der ganzen Welt und selbst produzierten Doku-Soaps unterhalten und informieren. Natürlich gibt es in «Volles Haus!» auch die wichtigsten Nachrichten des Tages."Für den 27. Juli hat man außerdem den Start der neuen parodistischen Sketch-Comedy. Im Herbst folgt zudem Reportage-Reihe, in der Notfallmedizinerin Carola "Doc Caro" Holzner begleitet wird. Die Ärztin ist bereits aus anderen ProSiebenSat.1-Formaten bekannt. Als Neuheit stellt Rosemann am Dienstag nochvor, das von Julia Leischik moderiert wird. Sie hilft Singles bei der Suche nach der großen Liebe. Zudem entwickelt Ralf Schmitz die neue Dating-Showfür die Sat.1-Primetime. Darüber hinaus hielt sich Rosemann mit wirklichen Neustarts zurück. Jörg Pilawa wird zum Jahresende einenlive moderieren, außerdem setzt die Unterföhringer TV-Station die Wahl-Sendung «Kannste Kanzleramt?» mitfort.Bereits angekündigt war die Vorabendsendung, das bereits am 4. Juli um 19:00 Uhr startet. Ralf Schmitz legt mit der neuen Staffel(ehemals «Paar Wars») am 13. Juli los. Fünf Tage später kehrt zudemin die Primetime zurück, moderiert von Daniel Boschmann. Im Bereich Dating folgt Ende Juni zudem, in der Reality-Sternchen Evelyn Burdecki einen Partner sucht. Birgit Schrowange trifft inim August Promis auf der beliebtesten Insel der Deutschen – und hat ihren ersten Auftritt am Ballermann. Ebenfalls noch im Sommer drückt Jörg Pilawa die Schulbank in. In der Quizshow geht es um den Grundschulabschluss.Fortgesetzt wird unterdessen, das im Herbst auf dem Sendeplatz am Mittwoch bleibt. Enie van de Meikloljes, Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs versüßen den Herbst ab September mit der 10. Staffel. Im Herbst geht auchmit sechs neuen Paaren weiter. Außerdem moderieren Jörg Draeger und Daniel Boschmann mehrfach die Kultsendung. Diewidmet sich in der Vorweihnachtszeit unter anderem dem Märchen "Rotkäppchen und der böse Wolf". Mutig: In dieser Zeit schlägt auchbeim Bällchensender auf. Sonst war die Reality immer im Sommer im Programm und wird jetzt gegen die Fußball-WM in Katar gesendet. Einen prominenten Sendeplatz soll auch weiterhin die Fußball-Bundesliga spielen. Sat.1 zeigt sowohl den Auftakt der 2. Bundesliga am 13. Juli, das Eröffnungsspiel der 1. Bundesliga am 5. August. Außerdem hat man am letzten Juli-Samstag den Supercup zwischen Bayern München und RB Leipzig.