Peter Capaldi dreht für Apple

England

Zusammen mit «The Good Fight»-Star Cush Jumbo steht Capaldi für «Criminal Record» vor der Kamera.

Der Streamingdienst von Apple hat eine neue Krimi-Serie mit Oscar-Preisträger und «Doctor Who»-Darsteller Peter Capaldi und «The Good Fight»-Star Cush Jumbo geordert. Das Projekt heißtund dreht sich um zwei Ermittler, die in einem historischen Mordfall zu sehen sind. Acht Episoden wird das Projekt umreißen, das von Paul Rutman und Tod Productions sowie STV Studios für AppleTV+ hergestellt wird.«Criminal Record» ist ein starker, von den Figuren getragener Thriller, der im Herzen des heutigen London spielt. Ein anonymer Anruf bringt zwei Ermittler auf Konfrontationskurs um einen alten Mordfall: eine junge Frau am Beginn ihrer Karriere und ein gut vernetzter Mann, der darum bestrebt ist, sein Vermächtnis zu schützen. Die Serie beleuchtet Themen wie ethnische Zugehörigkeit, institutionelles Versagen und die Suche nach einem gemeinsamen Nenner im zerrissenen Großbritannien von heute. Peter Capaldi wird als Detective Chief Inspector Daniel Hegarty und Cush Jumbo wird als Detective Sergeant June Lenker zu sehen sein.Als ausführende Produzenten fungieren der BAFTA-Nominierte Paul Rutman (Serienschöpfer von «Vera – Ein ganz spezieller Fall» nach den Romanen von Anne Cleeves), die BAFTA-Scotland-Gewinnerin Elaine Collins («Mord auf Shetland»), Peter Capaldi und die für den Laurence Olivier Award und den Critics Choice Award nominierte Cush Jumbo. Regie führt der BAFTA-Preisträger Jim Loach («Save Me», «Oranges and Sunshine»).