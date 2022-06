Lothar Matthäus wird WM-Experte bei Bild TV

TV-News

Außerdem wird es bei Bild TV künftig donnerstags grün und am Vorabend startet der Nachrichtensender ein neues News-Magazin.

Der Nachrichtensender Bild TV wird umfassend über die Fußballweltmeisterschaft in Katar am Ende des Jahres berichten und hat sich dafür die Dienste von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gesichert, der für RTL auch als Nationalmannschafts-Experte im Einsatz ist. Gemeinsam mit Marcel Reif wird er in einer täglichen Morningshow die Spiele der WM unter die Lupe nehmen und die wichtigsten Momente und Entwicklungen der WM analysieren.Dies war aber nicht die einzige Neuerung, die Claus Strunz, Bild Chefredakteur TV & Video, am Dienstag bei den Screenforce Days zum Programm von Bild TV ankündigte. So ging er auf die kürzlich erweiterte-Strecke im Tagesprogramm ein, die künftig von Montag bis Freitag von 7:00 bis 20:15 Uhr die Zuschauer mit den Nachrichten des Tages versorgen soll. Teil dessen wird das neue News-Magazinsein, das ab 18:00 Uhr gesendet wird. Darin greift das Moderationsteam Thomas Kausch und Janina Kirsch ab sofort die Top-Themen des Tages auf und berichtet über die Schlagzeilen von morgen. Außerdem soll Céline Behringer inkünftig noch tiefer in die Welt der Stars und Sternchen eintauchen.Neben dem Fußball, der mit Sendungen wie «Die Lage der Liga», «InTORnational» und «Bayern Insider» vor allem sonntags stark bedient wird, und dem Kampfsport, der am Samstagabend ab 22 Uhr inmit Box- und MMA-Kämpfen vertreten ist, widmet sich Bild TV auch einer sportlichen Herausforderung an der Börse. Beimdreht sich alles um Aktienkurse und Depots. In mehreren Live-Shows treten die besten Trader Deutschlands gegeneinander an und kämpfen um das erfolgreichste Aktiendepot. Die Zuschauer können die Depots der Spieler rund um die Uhr online verfolgen können. Den Sendetermin des neuen Live-Events wird Bild TV im Herbst bekannt geben.Ab Herbst 2022 widmet sich Bild TV jeden Donnerstag dem Thema Nachhaltigkeit. Bei der Mobilität, beim Klima und bei der Ernährung, mitten im Alltag der Menschen, zeigt Bild TV mit seinen Formaten am „Green Donnerstag“ den Zuschauern, wie sie ihr Leben nachhaltiger gestalten können, um ihren persönlichen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten. In Zusammenarbeit mit den Magazinen „Auto Bild“ und „Computer Bild“ sollen zudem weitere Eigenproduktionen im Bereich Dokumentation entstehen.„Bild und Live, das ist Erfolg, das haben wir in vergangenen 10 Monaten klar gesehen. Immer, wenn Bild live ist, haben wir die besten Marktanteile. Und deswegen senden wir jetzt 13 Stunden mit Bild live. Dabei setzen wir noch stärker auf Breaking News und vertiefen unsere Berichterstattung mit «Bild am Abend». Immer, wenn irgendwo was los ist, ist auch bei uns viel los. Unsere Reporterinnen und Reporter sind ganz nah dran, berichten authentisch aus der Ukraine, bieten glamouröse Einblicke in die Welt der Promis, mit Lothar Matthäus und Marcel Reif haben wir eine Top-WM-Mannschaft. Wir produzieren noch mehr eigene Dokumentationen, unsere Bild-Originals. Das alles gibt’s bei uns. Das ist BILD TV“, fasst Claus Strunz, Bild Chefredakteur TV & Video, die Pläne seines Senders zusammen.