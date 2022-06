Noch mehr Darsteller für «Percy Jackson»

US-Fernsehen

Das neue Format von Disney+ hat wieder drei Darsteller unter Vertrag genommen.

Die Seriebei Disney+ hat drei neue Darsteller bekommen. Dior Goodjohn, Olivea Morton und Charlie Bushnell haben sich der Serie als Clarisse La Rue, Nancy Bobofit und Luke Castellan angeschlossen. Goodjohn und Bushnell werden in wiederkehrenden Gastrollen auftreten, während Morton eine Gastrolle haben wird. Das Trio gesellt sich zu dem bereits angekündigten Serien-Hauptdarsteller Walker Scobell sowie zu den kürzlich angekündigten Co-Stars Aryan Simhadri und Leah Sava Jeffries. Der US-Branchendienst ‚Variety‘ berichtete exklusiv, dass auch Virginia Kull, Glynn Turman, Jason Mantzoukas, Megan Mullally und Timm Sharp in wiederkehrenden Gastrollen zu sehen sein werden.Clarisse La Rue wird als Kind von Ares, dem Gott des Krieges, beschrieben. Clarisse ist eine willensstarke und konkurrenzfähige Kämpferin, die sich durch nichts von ihrem Sieg abbringen lässt. Ihren engen Freunden gegenüber ist sie äußerst loyal, während sie Neuankömmlinge einschüchtert und für Percy ein Tyrann ist. Luke Castellan ist der Betreuer der Hermes-Hütte und das unbestritten coolste Kind in der Gegend. Luke sieht aus, als wäre er eher auf einem Surfbrett zu Hause als in einer griechischen Rüstung. Das hält ihn aber nicht davon ab, der beste Schwertkämpfer zu sein.Nancy Bobofit wird nachgesagt, dass sie immer ihre Meinung auf Kosten anderer äußert. Nancy ist laut, stolz und ein Liebling der Lehrer, und es macht ihr besonderen Spaß, Percy zu ärgern. Die Produktion der Serie hat bereits in Vancouver begonnen. Riordan und Jon Steinberg schreiben den Pilotfilm, James Bobin führt Regie.