AMC verlängert «Dark Winds»

US-Fernsehen

Die historische Krimiserie ist erst seit wenigen Tagen auf Sendung.

Bereits nach wenigen Tagen wurdevon AMC verlängert. Der historische Noir-Krimi wurde am 12. Juni auf AMC ausgestrahlt. Die erste Staffel wird aus insgesamt sechs Episoden bestehen, ebenso wie die zweite Staffel. Die Serie basiert auf der Buchreihe „Leaphorn & Chee“ von Tony Hillerman.Die Serie spielt im Jahr 1971 auf einem abgelegenen Außenposten der Navajo Nation in der Nähe des Monument Valley und folgt Leutnant Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) von der Stammespolizei, der von einer Reihe scheinbar nicht zusammenhängender Verbrechen heimgesucht wird. Je näher er der Wahrheit auf die Spur kommt, desto mehr Wunden aus seiner Vergangenheit werden aufgedeckt. Auf dieser Reise wird er von seinem neuen Stellvertreter Jim Chee (Kiowa Gordon) begleitet. Auch Chee hat noch alte Rechnungen aus seiner Jugend im Reservat zu begleichen."Dieses einmalige Kreativteam und die Besetzung haben mit «Dark Winds» etwas wirklich Besonderes abgeliefert", so Dan McDermott, President of Entertainment and AMC Studios bei AMC Networks. "Wir können es kaum erwarten, den Rest dieser spannenden ersten Staffel mit den Fans zu teilen und Joe Leaphorn und Jim Chee nächstes Jahr in eine zweite Staffel auf AMC und AMC+ zu folgen. Überwältigender Dank an unser gesamtes Produktionsteam und ein besonderer Dank an die ausführenden Produzenten Robert Redford, George R.R. Martin, Chris Eyre und natürlich Zahn McClarnon, der auch die Besetzung anführt und in alles, was er tut, Menschlichkeit, Autorität und die Weisheit reich gelebter Erfahrungen einbringt."