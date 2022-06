Primetime-Check

Welcher Film kam besser an, RTLZWEI oder Kabel Eins? Wie schlug sich «Amerikas beste Idee» im deutschen Fernsehen? Konnte «Goodbye Deutschland!» bei VOX das «Löwen»-Loch stopfen?

Die größte Reichweite des Abends verzeichnete das ZDF mit dem Film, den 3,32 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht verpassen wollten. Daraus resultierte ein Marktanteil von 13,5 Prozent. Mit 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährige erntete der Mainzer Sender solide 7,1 Prozent in dieser Zuschauergruppe.undsorgten danach noch für Reichweiten von 2,99 und 1,33 Millionen, die Marktanteile bewegten sich ab 22:08 Uhr bei 13,9 und 10,4 Prozent sowie 8,9 und 5,2 Prozent bei den Jüngeren.undbescherten dem Ersten 2,97 und 2,50 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 12,0 und 10,2 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr die blaue Eins tolle 10,6 und ordentliche 8,3 Prozent ein.RTL und VOX lieferten sich derweil ein enges Rennen, das RTL mitfür sich entscheiden konnte. 1,94 Millionen Zuschauer schalteten den Sender mit den bunten Buchstaben ein, was zu einem Marktanteil von 7,9 Prozent führte. In der Zielgruppe kam man auf 0,67 Millionen Umworbenen und 12,0 Prozent.sicherte sich im Anschluss ein 1,07-millionenköpfiges Publikum, die Marktanteile stürzten auf 5,1 und 7,0 Prozent. VOX baute währenddessen auf zwei-Folgen, die sich 1,48 und 1,01 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen wollten. Der Sender mit der roten Kugel durfte sich über 6,0 und 7,2 Prozent Marktanteil freuen, bei den Umworbenen machte das Auswanderer-Format gar schon «Die Höhle der Löwen» vergessen und drang ebenfalls in zweistellige Gefilde vor. Mit 0,65 und 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren 11,7 und 10,5 Prozent Marktanteil möglich.Sat.1 setzte aufund. Die Clipshows unterhielten 0,90 und 0,72 Millionen Zuschauer und erzielten Markanteile von mäßigen 5,1 und soliden 7,0 Prozent beim werberelevanten Publikum. ProSieben ergatterte mitund0,82 und 0,74 Millionen Zuschauer, die Zielgruppenanteile bewegten sich bei schwachen 6,2 und 5,8 Prozent.Kabel Eins servierte den Film, den 0,99 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten.sahen danach 0,51 Millionen. Auf dem Gesamtmarkt verbuchte die Unterföhringer TV-Station 4,2 und 4,6 Prozent, bei den Umworbenen sorgten 0,28 und 0,18 Millionen für sehr gute 5,1 und 6,3 Prozent. RTLZWEI setzte ebenfalls auf einen Film.sahen aber nur 0,41 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf miese 1,6 Prozent bei allen und ordentlichen 5,0 Prozent in der Zielgruppe. Bis kurz nach 2:00 Uhr in der Nacht folgten vier Folgen, die aber nur 0,24. 0,12, 0,08 und 0,06 Millionen Zuschauer verfolgten. Die Marktanteile bei den Umworbenen bewegten sich im desaströsen Bereich zwischen 1,6 und 2,5 Prozent.