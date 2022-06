sixx 2022/23: sixx baut verstärkt auf Eigenproduktionen

TV-News

Der Frauensender hat für die neue TV-Saison unter anderem zwei Beauty-Formate angekündigt. Zudem trifft Sex auf True-Crime, moderiert von Paula Lambert.

Obwohl die Seven.One Entertainment Group am Dienstag die diesjährigen Screenforce Days eröffnen werden, preschte am Montag schon mal der zur Gruppe gehörende Frauensender sixx vor und offenbarte seine Pläne für die kommende TV-Saison. „2022 wird das Jahr mit den meisten Eigenproduktionen", verspricht sixx-Senderchefin Ellen Koch. „In diesem Jahr haben wir 71 Prozent mehr Programmstunden mit lokalem Content in Erstausstrahlung. Dazu gehören natürlich neue Staffeln unserer etablierten Erfolgs-Marken wie «Sweet & Easy» oder «Paula kommt». Zusätzlich starten wir bis Jahresende fünf komplette Neuentwicklungen – immer mit dem klaren Anspruch, das beste Programm für junge Frauen zu bieten“, so Koch.Angekündigt wurde das Beauty-Format, in dem vier plastische Chirurginnen ihre Patientinnen auf dem Weg zu einem positiveren Selbstbild begleiten sollen. Produziert wird die Neuentwicklung, die mit sechs Folgen im Spät-Herbst startet, von der Watch Lola GmbH. „Die Welt der Schönheits-OPs wird von Männern dominiert, dabei sind 95 Prozent der Patient:innen weiblich. Frauen, die z.B. unter einem zu großen Busen, Narben einer überstandenen Krankheit oder Lipödem leiden, wollen Expertise, Verständnis und ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe. Das bekommen sie bei unseren Ärztinnen. In «Finding Beauty» finden zwölf Frauen ihre individuelle innere und äußere Schönheit wieder“, beschreibt Koch das Format.Ein weiteres Make-over-Format ist. Darin geht es – wie der Name schon sagt – um Frisuren. Ab September frisieren frisch ausgebildete Stylist:innen auf sixx um die Wette und kreieren mit Schere, Farbe, Make-up und Föhn ein individuelles Umstyling für ihre Kundinnen. „Jede:r liebt die Umstyling-Folge von «GNTM», wir machen eine ganze Sendung daraus“, erklärt Ellen Koch die neue Show, die von der Lightkid GmbH produziert wird. Entstanden sind sechs Folgen.Zwei Programmfarben, die in der Regel immer beliebt beim Publikum ankommen sind, Sex und True-Crime, weswegen sixx die beiden verbindet undmacht. Angekündigt sind sechs Folgen, die im Winter debütieren. Darin trifft sixx-Sex-Expertin Paula Lambert auf den True Crime-Experten und Anwalt für Sexualstrafrecht Alexander Stevens, gemeinsam beleuchten sie skurrile und überraschende Kriminal-Fälle, in denen Liebe, Lust und Leidenschaft eine tragende Rolle spielen. Die Watch Lola GmbH produziert die True-Crime-Reihe. Bereits angekündigt war. Die Sendung, in der das Publikum Tipps zur Schlagfertigkeit erhalten soll, wird von Melissa Khalaj moderiert. Für den perfekten Konter lädt sich die Gastgeberin prominente Frauen wie Unternehmerin Tijen Onaran, Podcasterin Evelyn Weigert oder Comedienne Nicole Jäger ins Studio ein und zeigt, wie sich blöde Sprüche scharfzüngig und mit einer Extraportion Humor elegant aushebeln lassen. «Baff» startet am 25. Juli um 20:15 Uhr, SEO Entertainment hat acht Folgen produziert.Zudem erhält das sixx-Formatmit André Vogt einen Ableger. Ab dem 31. Juli übernimmt Raphael Dysli alsdas Kommando am Sonntagvorabend. „Raphael ist Pferdetrainer, Pferdeversteher und Pferde-Mensch. In «Der Pferdetrainer – Verstehen. Vertrauen. Verbinden.» weckt er das Pferdemädel in unseren Zuschauer:innen, trainiert vermeintliche Problem-Pferde und hilft ihren Besitzerinnen dabei, wieder gefahrlos ausreiten zu können. Damit bauen wir unsere Eigenproduktions-Strecke weiter aus und haben auch am Sonntag so viel frisches Programm wie nie“, so sixx-Chefin Ellen Koch. Wie die Hunde-Sendung stammt auch der Pferde-Ableger aus dem Hause 4dogs Media, die sechs Folgen produziert hat.