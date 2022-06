Zweiter «Denn sie wissen nicht, was passiert»-Abend lässt nach

Quotennews

RTL bot schon am Samstag eine Folge «Denn sie wissen nicht, was passiert» - gestern sollte das Trio aus Jauch, Gottschalk und Schöneberger wieder erfolgreich sein.

Zwei Abende mit- kann das gut gehen? Wenn auch leicht abfallend - ja! Am Samstag holte das Moderations-Trio um Thomas Gottschalkt, Günther Jauch und Barbara Schöneberger mit 1,8 Millionen Zuschauern die mit beste Reichweite eines privaten Formates am Tag, gestern lief es mit 1,88 Millionen Zuschauern sogar noch etwas besser. Dennoch war der Samstagabend etwas besser, die Quote schaffte es gestern auf 10,1 Prozent, während am Samstagabend 11,2 Prozent erreicht wurden. In der klassischen Zielgruppe präsentierte sich ein identisches Bild.Mit 0,6 Millionen Umworbenen schauten etwas mehr als am Samstag zu, die Quote war mit 13,3 Prozent jedoch etwas schlechter. Am Samstag ergaben sich mit 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährigen noch starke 15,6 Prozent. Doch war am gestrigen Sonntag der Primetime-Erfolg für RTL nicht die beste Leistung.holte ab 19:00 Uhr bereits starke 2,02 Millionen Zuschauer und 0,52 Millionen Umworbene vor die Bildschirme. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Marktanteile in Köln bei insgesamt 9,8 Prozent und am Zielgruppen-Markt bei 11,7 Prozent.Noch besser lief es im Vorlauf mitum 18:45 Uhr. Das News-Format wollten starke 2,92 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen. Der Marktanteil zeigte mehr als gute 16,7 Prozent, während sich die Zielgruppe mit 18,0 Prozent und 0,66 Millionen Fernsehenden präsentierte. Hier konnte das Primetime-Programm also nicht mithalten.