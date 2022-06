Sat.1 fährt deutlich besser mit «111»

Quotennews

Abgefahrene Verkehrskracher waren deutlich beliebter als «Birgits starke Frauen». Dennoch lief es für den Bällchensender nur unterdurchschnittlich.

Am Montagabend musste Sat.1 einmal mehr auf Notprogramm umstellen, da das eigentlich geplante Format «Birgits starke Frauen» wegen desaströs schwacher Quoten aus dem Programm genommen wurde. Die zweite Folge des Reportage-Reihe mit Birgit Schrowange sorgte vor acht Tagen für nur 0,32 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Marktanteile bewegten sich im tiefroten Bereich bei 1,3 Prozent bei allen und 1,8 Prozent in der Zielgruppe. Nun setzte der Bällchensender auf die Clipshow, die 0,90 Millionen Zuschauer sehen wollten. Das zweistündige Format holte 0,29 Millionen 14- bis 49-jährige Seher ab, daraus resultierte ein Marktanteil von verbesserten aber weiterhin unterdurchschnittlichen 5,1 Prozent. Insgesamt belief sich die Sehbeteiligung auf mäßige 3,6 Prozent.Seit Januar 2020 lief diese Ausgabe bereits zum zwölften Mal im Sat.1-Programm, bei der Erstausstrahlung vor zweieinhalb Jahren waren noch 2,22 Millionen dabei, die Marktanteile bewegten sich damals bei 7,5 und 9,3 Prozent. Seitdem sank die Einschaltquote in der Zielgruppe kontinuierlich auf zuletzt 5,9 Prozent am Mittwoch, 20. April, um 22:15 Uhr. Zurück zum Montag: Im Anschluss an die Verkehrskracher! Wiederholte Sat.1, die eine Reichweite von 0,72 Millionen verbuchten. Der Marktanteil stieg auf 3,6 Prozent. 0,26 Millionen Umworbenen blieben dran und generierten ordentliche 7,0 Prozent Marktanteil.Die Doppelfolgestarteten am Vormittag verhalten in die neue Woche und band nur 0,23 und 0,26 Millionen Zuschauer an Sat.1 . In der Zielgruppe sorgte die Ruth-Moschner-Sendung für Marktanteile von 5,0 und 6,6 Prozent. Zuletzt punktete die Gameshow teilweise zweistellig in der Zielgruppe. Zuvor konnte einmal mehr dasüberzeugen. Ab 5:30 Uhr verbuchte die Unterföhringer TV-Station eine durchschnittliche Reichweite von 0,56 Millionen, der Marktanteil lag bei starken 21,0 Prozent, gegen 7:00 Uhr lag die Sehbeteiligung gar bei 27,7 Prozent.