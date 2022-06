«Top Dog Germany» startet mit neuen Bestwerten in die zweite Staffel

Quotennews

Schon im Vorjahr konnte die Show punkten, doch der Auftakt der neunen Folgen sicherte sich noch deutlich stärkere Quoten als zuletzt.



Im vergangenen Jahr startete RTL die neue Show. Aus Quotensicht konnte man mit der Ausstrahlung recht zufrieden sein, so dass sich der Sendung zu einer Fortsetzung in diesem Jahr entschied. Das Konzept bleibt das gleiche: Die Hunde wagen sich gemeinsam mit Frauchen oder Herrchen an einen Parcours voller Hindernisse und werden dabei vom Agility-Trainer Jan Dießner bewertet. Das Geschehen wird vom «Ninja Warrior»-Trio Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra kommentiert.Vor einem Jahr sahen sich 1,80 Millionen Fernsehende die Premiere des Formats an, was zu einem soliden Marktanteil von 8,2 Prozent führte. Bei den 0,65 Millionen Jüngeren stand ein guter Marktanteil von 12,6 Prozent auf dem Papier. Der Auftakt der zweiten Staffel lief gestern mit 1,72 Millionen Zuschauern ebenfalls sehr erfolgreich. Nun war mit dieser Reichweite sogar eine hohe Quote von 8,4 Prozent möglich. Auch die 0,62 Millionen Umwobenen stellten mit starken 16,1 Prozent Marktanteil einen neuen Quotenrekord auf. Zudem schob sich das Format in der Zielgruppe mit deutlichem Abstand an die Spitze der Tagesrangliste.Direkt im Anschluss strahlte RTL aus. Weiterhin bleiben 1,28 Millionen Interessenten für das Format vor dem Bildschirm sitzen. So lag der Sender bei einem sehr guten Marktanteil von 8,3 Prozent. Die 0,44 Millionen Werberelevanten fuhren zudem eine überzeugende Sehbeteiligung von 12,8 Prozent ein.