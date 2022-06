Liefers und Tsokos beleuchten Whitney Houstons Tod

TV-News

Die Sängerin verstarb vor zehn Jahren, mittlerweile wird das bisherige Obduktionsergebnis aber stark angezweifelt. Schauspieler Jan Josef Liefers und Rechtsmediziner Michael Tsokos widmen sich dem Fall.

Die Produktionsfirma Spin TV hat für RTL+ eine neue True-Crime-Dokumentation produziert, in der das Duo aus der «Obduktion» wieder zusammenkommt. Jan Josef Liefers und Michael Tsokos widmen sich indem Todesfall der bekannten Sängerin Whitney Houston, die am 11. Februar 2012 verstarb. Deren damaliges Obduktionsergebnis lautete „Tod durch Unfall“, um das sich mittlerweile aber zahlreiche Gerüchte ranken. Der Schauspieler und der Rechtsmediziner rollen den Fall neu auf und prüfen weitere plausible Todesursachen.Unter Vorlage des Obduktionsprotokolls stoßen sie auf Hinweise, die möglicherweise auf ein Tötungsdelikt hindeuten. Das Duo reist im Rahmen ihrer Recherche sogar nach Los Angeles, wo sich das Todesrätsel abgespielt hat. Auf der Suche nach Antworten stellen sie auf Basis forensischer Fakten unterschiedliche Szenarien nach – immer mit Blick auf die Frage: Kann es wirklich so gewesen sein? Rätsel gibt beispielsweise die Position auf, in der Whitney Houston gefunden wurde. Die Sängerin lag bäuchlings in der Badewanne. Eine Position, die bei natürlichen Todesfällen, Unfällen oder Suiziden so gut wie niemals vorkommen soll. Zudem erhärten die Einschätzungen weiterer Kriminalexperten, wie dem Toxikologen Frank Musthoff, den möglichen Verdacht eines mutmaßlichen Tötungsdelikts.«Todesrätsel mit Liefers und Tsokos – Der Fall Whitney Houston» feiert beim Streamingdienst RTL+ am 7. Juli seine Premiere. Dort ist auch das Format «Obduktion – Echte Fälle mit Tsokos und Liefers» zu sehen, ein Begleitpodcast ist bei Audio Now verfügbar.