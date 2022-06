«Endlich Sommer» ist keine Alternative

Quotennews

Zunächst strahlte man die kuriosesten Urlaubsgeschichten aus, ehe einmal mehr die Familie Ritter im Mittelpunkt stand.

Der Fernsehsender RTL setzte an Fronleichnam auf eine neue Reportage der leichten Unterhaltung.sollte die Vorfreunde auf den Strandurlaub herbeiführen. Neben lustigen Pannen unter Palmen, zeigte das Team auch die spektakulärsten Freizeitabenteuer und die schönsten Sommermomente.Von den Trailern ließen sich 1,17 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren anlocken, die zu einem Marktanteil von 5,4 Prozent führten. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern standen 0,35 Millionen auf der Quotentabelle, dies führte zu einem Marktanteil von schlechten 8,3 Prozent. Zwischen 22.15 und 22.35 Uhr sendeteaus Berlin, die jüngsten Ereignisse aus aller Welt wollten sich 0,85 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Das 20-minütige Nachrichtenmagazin fuhr 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, der Marktanteil belief sich auf schlechte 6,5 Prozent.war erstmals in dieser Form am 11. August 2021 bei RTL zu sehen. Der Sender wiederholte einmal mehr die Geschichten um eine rechtsradikale Familie und eine Kleinstadt, die dieses Problem nie in den Griff bekam. Bis Mitternacht wurden 0,96 Millionen Zuschauer ermittelt, die zu 6,8 Prozent Marktanteil führten. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,36 Millionen Menschen ermittelt, dies führte zu guten 11,2 Prozent.