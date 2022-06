HBO plant wohl nächsten «Game of Thrones»-Spin-off

US-Fernsehen

Die Geschichte soll sich um Jon Snow drehen, dessen Darsteller Kit Harington mit an Bord des Ablegers ist.

HBO befindet sich derzeit offenbar in der Entwicklung eines weiteren-Ableger, der sich rund um die Geschichte von Jon Snow dreht. Darüber berichtete ‚The Hollywood Reporter‘. Es wäre der nächste Spin-off nach, das Ende August beim Premium-Kabelsender an den Start gehen soll. Für die neue Reihe ist Kit Harington fest entschlossen, seine Rolle als Fan-Liebling in der Live-Action-Show zu wiederholen, die nach den Ereignissen der Originalserie stattfinden würde. Dies dürfte viele Fans freuen, die mit dem Ende der Fantasy-Saga nicht zufrieden waren.In der letzten Staffel von «Game of Thrones» erkannte Snow seine wahre Identität als ein Erbe des Eisernen Throns. Die Serie endete mit seinem Exil aus Westeros, als er mit Ghost und den Wildlingen in den Verfluchten Wald reitet, um ein neues Leben zu beginnen. Da die potenzielle Fortsetzung von Jon Snow nach der letzten Staffel von «GoT» stattfinden würde, ist es möglich, dass bekannte Charaktere – wie seine Halbgeschwister Arya Stark (Maisie Williams) und Sansa Stark (Sophie Turner) – zurückkehren könnten.Bislang äußerten sich HBO und Vertreter von Kit Harington noch nicht zu den Plänen. HBO hat derzeit ohnehin alle Hände voll zu tun. Weitere in Entwicklung befindliche «Game of Thrones»-Spin-offs sind «Tales of Dunk and Egg», «10.000 Ships», «9 Voyages», «Flea Bottom» und eine Zeichentrickserie.