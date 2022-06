i&u TV ernennt neuen Head of Documentation

Köpfe

Oliver Krämer verantwortet ab 1. August die Doku-Sparte. Er folgt auf Axel Pfeiffer, der das Unternehmen wenig später auf eigenen Wunsch verlässt.

Die Produktionsfirma i&u TV hat am Mittwoch eine neue Personalie vorgestellt. Demnach wird Oliver Krämer am 1. August zum Head of Documentation ernannt. In dieser Rolle verantwortet er federführend die Entwicklung und Produktion von Dokumentationen. Derzeit ist er noch Geschäftsführer der von ihm mitgegründeten Produktionsfirma moving media production GmbH, mit der er unter anderem Reportagen und Magazinbeiträge für das ZDF RTL und Sat.1 produzierte. Vor seiner Selbständigkeit arbeitete er u.a. für Sat.1, den BR und ProSieben , bevor er als Reporter zu i&u TV in die Redaktion von stern TV wechselte. Von 1999 – 2020 war er bei i&u TV für eine Vielzahl an Beiträgen, Reportagen, Dokumentationen und Unterhaltungsshows verantwortlich und arbeitete als Realisator, Chef vom Dienst, Executive Producer sowie als Headautor. Krämer folgt dann auf Axel Pfeiffer, der i&u TV zum 30. September auf eigenen Wunsch verlässt.„Mit Oliver Krämer kommt ein hoch respektierter und professioneller Vollblut-Journalist zu uns. Oliver hat im Laufe seiner Karriere bereits 22 Jahre lang für i&u TV gearbeitet, wir kennen und schätzen uns schon seit langem. Deswegen freut es uns umso mehr, dass wir ihn wieder für uns gewinnen konnten und werden den Bereich Dokumentation nun weiter mit ihm aufbauen und gestalten“, erklärt Andreas Zaik, Geschäftsführer von i&u TV.Oliver Krämer freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr darauf, meine neue Aufgabe anzunehmen und wieder Teil von i&u TV bzw. der Leonine Studios Familie zu werden und mit dem tollen Team aus hochqualifizierten Journalist*innen und Filmemacher*innen zusammenzuarbeiten. Ich liebe Shows und Unterhaltung, gleichzeitig ist für mich nichts so spannend wie die Wirklichkeit. Geschichten von Menschen zu erzählen, informieren und Missstände aufdecken, unterhaltsam und immer spannend – genau das macht das Team von i&u TV auf großartige Weise und mit viel Leidenschaft. Das ist die perfekte Ausgangsbasis für den weiteren Ausbau des Dokumentationsbereichs. Es gibt viel zu erzählen.“Zum Abschied von Axel Pfeiffer sagt Andreas Zaik: „Ich schätze Axel beruflich und menschlich außerordentlich. Wir haben über 30 Jahre lang sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Axel hat maßgeblich zum Aufbau und zum Erfolg des Informationsbereichs bei i&u TV beigetragen, von seinen Anfängen als Reporter und Chef vom Dienst bei «stern TV», über die Arbeit als stellvertretender Chefredakteur bis hin zum Aufbau unserer Dokumentations- und Reportageabteilung. Unter seiner Leitung entstanden unzählige Sendungen, die ausnahmslos journalistisch fundiert und perfekt aufbereitet waren. Wir danken ihm für sein Engagement und die fantastische Arbeit und wünschen ihm für das neue Kapitel in seinem Leben alles Gute.“Axel Pfeiffer erklärt: „Ich bin stolz und dankbar, die Erfolgsgeschichte von i&u TV so viele Jahre lang mitgeschrieben zu haben, inmitten großartiger Teams mit wunderbaren Menschen. Viele Erinnerungen nehme ich mit: unvergessliche «stern TV»-Sendungen, zehn Jahre «stern TV-Reportage» bei VOX , große Primetime-Shows, den Sonntags-Talk mit Günther Jauch in der ARD, den Aufbau des YouTube-Kanals Breaking Lab und zuletzt die Leitung der Doku-Abteilung mit starken Produktionen für Sky, ZDF und RTL+. Nach 30 Jahren i&u TV bin ich nun offen und bereit für neue spannende Herausforderungen.“