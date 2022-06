Disney stellt neue Animationsserien vor

International

Der Unterhaltungskonzern nutzte das Internationale Animationsfestival, um neue Inhalte vorzustellen.

Disney stellte am Mittwoch auf dem Internationalen Animationsfilmfestival von Annecy eine ganze Reihe neuer Zeichentrickserien vor und einen ersten Blick auf die kommenden neuen Zeichentrickserien werfen, die ab 2023 auf Disney+ und anderen Disney-eigenen Plattformen ausgestrahlt werden.Zu den Highlights gehören die zweite Staffel der Disney+-Hitsundsowie die dritte Staffel vonund. Weitere Episodenbestellungen für einige der kommenden Serien von Disney Television Animation, darunterundwerden ebenfalls bekannt gegeben."Die Ankündigungen, die heute in Annecy gemacht wurden, untermauern die führende Rolle von Disney im Bereich Animation", so Ayo Davis, Präsident von Disney Branded Television. "Diese neuen Serien repräsentieren das Beste, was unsere Teams bei Disney Television Animation und Disney Junior zu bieten haben. Sie bauen auf dem Engagement von Disney Branded Television auf, mit unglaublichen Geschichtenerzählern zusammenzuarbeiten, deren vielfältige Stimmen es unseren jungen Zuschauern nicht nur ermöglichen, sich selbst auf dem Bildschirm widerzuspiegeln, sondern ihnen auch dabei helfen, sich in ihrer Welt besser zurechtzufinden."Produziert von: Cybergroup Studios und La Chouette Compagnie für Disney EMEASchöpfer/Produzent: Sylvain Dos SantosRegisseur: Charles LefebvreHauptautor: Paul McKeownIn diesem actiongeladenen Abenteuer voller Komödie und Sportdrama mit hohem Risiko haben Spitzenspieler einen magischen Trick, den sie auf dem Spielfeld einsetzen können. Der zwölfjährige Key träumt davon, die berühmte Schule zu besuchen, in der die besten Spieler trainieren, bevor sie in die erste Liga aufsteigen - bis er herausfindet, dass er seinen eigenen ultrastarken Zauberspruch hat.Produziert von: Xilam Animation für Disney EMEAProduzent: Marc du PontaviceRegisseur & Co-Schöpfer: Andrès FernandezMitschöpfer: Pozla (alias Rémi Zaarour)Hauptautor: Henry GiffordAls die besten Freunde Bobby und Romy versehentlich ein Tor zu einer anderen Welt öffnen, verwandeln sie ihr verschlafenes Küstenstädtchen in einen Hotspot für schreckliche Kreaturen des Untergangs. Sie werden in ein episches übernatürliches Geheimnis hineingezogen und kämpfen gegen buchstäbliche und innere Monster in dieser gruseligen Komödie, die Nervenkitzel, Schauer und Überraschungen mit charakterstarker Komik verbindet.Produziert von: Disney Television AnimationAusführende Produzenten: Aliki Theofilopoulos, Jack Ferraiolo, Gary Marsh, David Light, Joseph Raso«Zombies: The Re-Animated Series» nimmt uns mit in den Alltag der Seabrook High, wo jeder Tag eine Überraschung bereithält, egal ob man ein Cheerleader, ein Zombie, ein Werwolf oder sogar ein Vampir ist!(Zweite Staffel)Produziert von: Xilam Animation für Disney EMEAProduzent: Marc du PontaviceRegisseure: Jean Cayrol, Frédéric Martin, Khalil Ben NamaaneHauptautorin: Nicole Paglia«Chip 'n' Dale: Das Leben im Park» zeigt Disneys beliebte Streifenhörnchen in einer nonverbalen, klassischen Komödie, die die Höhen und Tiefen des Lebens zweier kleiner Kreaturen in der Großstadt zeigt. Die zweite Staffel verbindet die Traditionen der Slapstick-Zeichentrickfilme mit zeitgenössischen, komödiantischen Geschichten, die von den Charakteren vorangetrieben werden, und führt die beiden kleinen Störenfriede in neue Abenteuer.(Zweite Staffel)Produziert von: Disney Television AnimationAusführender Produzent: Kevin DetersProduzentin: Melissa KurtzÜberwachender Regisseur: Stevie WermersDie von Disney Television Animation produzierte Serie «Monsters at Work» ist von der Welt des Oscar-prämierten Pixar-Films «Monster AG» inspiriert und stellt neue Monstercharaktere neben wiederkehrenden Favoriten vor. In der zweiten Staffel werden Tylors Reise als Jokester und seine Freundschaft mit Val auf eine harte Probe gestellt.Die Starbesetzung der Serie, darunter Billy Crystal (Mike Wazowski), John Goodman (James P. "Sulley" Sullivan), Ben Feldman (Tylor Tuskmon) und Mindy Kaling (Val Little), wird auch in der zweiten Staffel wieder dabei sein.(Dritte Staffel)Produziert von: Disney Junior und Marvel Studios in Zusammenarbeit mit Atomic CartoonsAusführender Produzent: Harrison WilcoxÜberwachender Produzent: Steve GroverCo-Ausführender Produzent: Bart JennettCo-Produzentin/Story Editor: Becca Topol«Marvel's Spidey and his Amazing Friends» ist die erste abendfüllende Marvel-Serie für Vorschulkinder und folgt den Abenteuern von Peter Parker, Gwen Stacy und Miles Morales, die sich mit Hulk, Ms. Marvel und Black Panther zusammentun, um Feinde wie Rhino, Doc Ock und Green Goblin zu besiegen und zu lernen, dass Teamwork der beste Weg ist, den Tag zu retten. Die zweite Staffel der Erfolgsserie hat diesen August Premiere.(Dritte Staffel)Produziert von: Disney Television AnimationAusführender Produzent/überwachender Regisseur: Phil WeinsteinCo-Executive Producer/überwachender Story Editor: Thomas HartProduzent: Steve WalbyDie skurrile Zeichentrickserie «Mickey Mouse Funhouse» stellt den ersten Kumpel der Vorschulkinder, Mickey Mouse, und seine Freunde Funny vor, ein verzaubertes, sprechendes Spielhaus, das die Sensational Six auf allerlei Abenteuer in einzigartige Welten führt, die die Fantasie anregen.Ein 22-minütiges Special, «Mickey Mouse Funhouse: Pirate Adventure», das im August dieses Jahres Premiere haben wird, zeigt den legendären Piraten Captain Salty Bones (gesprochen von John Stamos), der Mickey und seine Freunde zur größten Schatzsuche aller Zeiten einlädt, um herauszufinden, ob sie echte Piraten werden können.(zusätzliche 10 Episoden bestellt, womit sich die Gesamtzahl der ersten Staffel auf 30 erhöht)Produziert von: Disney Television AnimationSchöpfer/Executive Producer: Dan PovenmireProduzent: Brandi Young«Hamster & Gretel» von Emmy-Preisträger Dan Povenmire («Phineas und Ferb») stellt Kevin und seine jüngere Schwester Gretel vor, die von Außerirdischen mit Superkräften ausgestattet werden sollen. Aber irgendetwas geht schief, und es sind Gretel und ihr Hamster, die plötzlich über neue Fähigkeiten verfügen. Nun muss der beschützende ältere Bruder Kevin herausfinden, wie er mit Gretel und ihrem Hamster zusammenarbeiten kann, um ihre Stadt vor mysteriösen Gefahren zu schützen.(zusätzliche 10 Episoden bestellt, so dass die erste Staffel insgesamt 30 Folgen umfasst)Produziert von: Titmouse in Zusammenarbeit mit dem Disney ChannelSchöpfer/Executive Producers: Lucy Heavens und Nic SmalCo-Produzent/Story Editor: Kent Osborne«Kiff» von den südafrikanischen Schöpfern Lucy Heavens und Nic Smal spielt in den belebten Bergen, wo Tiere und magische Wesen glücklich zusammenleben. Im Mittelpunkt stehen Kiff, ein optimistisches Eichhörnchen, dessen beste Absichten oft in völligem Chaos enden, und ihr bester Freund Barry, ein süßer und sanfter Hase. Mit ihren endlosen Abenteuern und ihrer Lebensfreude erobern die beiden ihre Stadt im Sturm.(zusätzliche 10 Episoden bestellt, womit sich die Gesamtzahl der ersten Staffel auf 30 erhöht)Produziert von: Disney Television AnimationSchöpfer/Executive Producers: Devin Bunje und Nick StantonProduzent: Wade WisinskiMit Auli'i Cravalho (Walt Disney Animation Studios' «Moana») als Stimme der Titelfigur Hailey und Manny Jacinto (Hulus «Nine Perfect Strangers», «The Good Place») als ihr bester Freund Scott folgt «Hailey's On It» der risikoscheuen, aber einfallsreichen Teenagerin Hailey Banks auf ihrer Mission, jeden Punkt auf ihrer langen Liste von herausfordernden (und manchmal unpraktischen) Aufgaben zu erfüllen, um die Welt zu retten. Außerhalb ihrer Komfortzone entdeckt Hailey die Größe in sich, während sie systematisch ihre Ängste überwindet.(zusätzliche 10 Episoden bestellt, womit sich die Gesamtzahl der ersten Staffel auf 30 erhöht)Produziert von: Disney Television AnimationSchöpferin/Executive Producerin: Natasha KlineProduzent: Philip CohenInspiriert von den Kindheitserfahrungen der Schöpferin und ausführenden Produzentin Natasha Kline mit ihrer multikulturellen mexikanisch-amerikanischen Familie, stellt die Serie Tater vor, ein exzentrisches 10-jähriges Mädchen mit großen Träumen und einem gewissen "Es-Faktor", der sie außergewöhnlich macht. Als ihre 12 Cousins ("primos" auf Spanisch) für den Sommer bei ihr einziehen, helfen sie ihr, herauszufinden, was genau das ist.