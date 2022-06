Zweite «Lincoln Lawyer»-Staffel bestellt

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix setzt seine Anwaltsserie fort.

Die Serieist bei Netflix für eine zweite Staffel verlängert worden. Die Serienadaption der Buchreihe von Michael Connelly feierte ihr Debüt in der ersten Staffel im Mai. Die erste Staffel bestand aus zehn Episoden und basierte auf dem Buch "The Brass Verdict". Runde zwei wird ebenfalls zehn Folgen umfassen und auf dem Buch "The Fifth Witness" basieren.Es wurde außerdem bekannt gegeben, dass Dailyn Rodriguez in der zweiten Staffel als Co-Showrunnerin und ausführende Produzentin an Bord der Serie sein wird. Sie wird die Serie an der Seite des Showrunners der ersten Staffel, Ted Humphrey, leiten. Rodriguez war in der Vergangenheit unter anderem Co-Showrunnerin bei der USA Network-Serie «Queen of the South» und schrieb für Serien wie «Fantasy Island» und «Lie to Me» bei Fox und «The Glades» bei A&E «The Lincoln Lawyer» wurde von David E. Kelley und Humphrey entwickelt. Beide fungieren neben Connelly, Rodriguez, Ross Fineman, Barry Jossen und Tana Jamieson als ausführende Produzenten der Serie. A+E Studios produziert die Serie für Netflix