Netflix sieht sich als Underdog

Vermischtes

Das teilte die Weltchefin Bela Bajaria auf einer Veranstaltung mit.

Bela Bajaria, Netflix Head of Global TV, sagt, sie fühle sich jetzt wie der Underdog – und "das ist okay. Das ist cool, es ist ein guter Ort, um der Underdog zu sein." Der Streaming-Anbieter stand in der Schusslinie, nachdem die Bewertung des Unternehmens stark gesunken war, was zu zahlreichen Spekulationen über die Zukunft von Netflix und dessen Ausgaben für Inhalte führte."In diesem Jahr werden wir voraussichtlich 17 Milliarden Dollar für Inhalte ausgeben, daran hat sich nichts geändert", sagte Bajaria vor einem Publikum auf dem Banff World Media Festival. In ihrer Rede auf der Konferenz räumte Bajaria ein, dass "es sicherlich laut gewesen ist".Zu der Frage, ob Netflix seinen Programmschwerpunkt einschränken wird, sagte Bajaria: "Die Menschen haben eine große Bandbreite an Geschmäckern. Wir wollen nicht nur eine Sache machen, sondern ein ganzes Bündel von Dingen. Unsere Top10, da gibt es eine große Bandbreite an Vorlieben. Wenn man sich unsere Ausgaben für Inhalte ansieht, machen wir Serien und Filme. Das muss nach wie vor der Schwerpunkt sein. Lokal und spezifisch und großartig."