ARD, Sky und MagentaTV: DFB vermarktet Frauen-Fußball-Doku auf drei Sendern

TV-News

Über ein Jahr lang hat Warner Bros. ITVP die deutsche Nationalmannschaft der Frauen begleitet. Herausgekommen sind bislang drei Folgen einer Dokuserie, die im Juli Premiere feiern wird.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat ein neues Prestigeprojekt angekündigt: Es handelt sich laut Angaben des Fußballverbandes um die „die erste serielle Frauenfußball-Doku über eine Nationalmannschaft fürs TV weltweit“. Dafür hat Warner Bros. ITVP Deutschland seit mehr als einem Jahr die Mannschaft um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg begleitet. Im Mittelpunkt der dreiteiligen Seriestehen die Spielerinnen und ihre ganz persönlichen Geschichten und Hintergründe. Die Dreharbeiten begannen bereits im April 2021. Seitdem wurde das Team auf dem Weg zur Anfang Juli startenden Europameisterschaft in England kontinuierlich begleitet. Die Dreharbeiten werden auch während des Turniers fortgesetzt. Die Serie behandelt neben den Geschichten der Spielerinnen auch gesellschaftlich relevante Themen wie Sexismus im Fußball, Rassismus und Gleichberechtigung.Hinter dem Projekt stehen neben dem DFB und der Produktionsfirma auch die TV-Sender ARD, Sky und MagentaTV sowie die DFB-Sponsoren Volkswagen und adidas. Dementsprechend wird die Doku auch auf allen drei Sendern ausgestrahlt. Die Premiere erfolgt am 6. Juli in der ARD Mediathek. Linear läuft die erste Folge ebenfalls am 6. Juli bei Sky Sport News um 17:00 Uhr. Um 19:00 Uhr folgt dort die zweite Episode, während die dritte Ausgabe einen Tag später um 17:00 Premiere feiert. Darüber hinaus strahlt Das Erste die erste Folge im Anschluss an das EM-Vorrundenspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Spanien am 12. Juli um 23.15 Uhr aus.„Das Warner-Team hat uns intensiv begleitet und damit exklusive Einblicke erhalten. Wir freuen uns über dieses tolle Projekt und können damit einer breiten Öffentlichkeit zeigen, wer und wie wir sind. Denn wir haben so viele großartige Persönlichkeiten und starke Geschichten zu erzählen. Diese Doku wird uns in Sachen Sichtbarkeit einen Schub geben“, ist sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sicher.Axel Balkausky, ARD Sportkoordinator, fügt an: „Wir sind sehr stolz darauf, Teil dieses großartigen Projekts zu sein und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die deutsche Nationalmannschaft abseits des Sports vorzustellen zu können. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, eine Nähe und Verbundenheit zum Team und somit auch zum Sport zu entwickeln. Die Sportschau wird in diesem Jahr mit den umfangreichen Übertragungen der UEFA Frauen Europameisterschaft 2022 auch Heimat des Frauenfußballs und geht somit wichtige Schritte für die Sichtbarkeit des Sports.“ Und weiter: „Kooperationen bei solchen Projekten wie auch im gesamten Sport sind zur Finanzierung erforderlich, sorgen aber auch dafür, dass eine vielfältige Verbreitung des Themas stattfindet. Deshalb ist die ARD jederzeit dafür offen, mit Partnern gemeinsam solche Projekte zu stemmen."Holger Blask, Sprecher Geschäftsführer Marketing & Vertrieb sowie Sprecher der DFB GmbH &Co.KG, sagt: „Wir sind sehr stolz darauf, weltweit die Ersten zu sein, die ihre Frauen-Nationalmannschaft nicht nur von einer sportlichen, sondern auch sehr persönliche Seiten der Spielerinnen zeigen. Darüber hinaus ist dieses tolle Projekt ein großartiges Beispiel dafür, wie der DFB mit seinen Partnern adidas und Volkswagen, durch gleiche Werte getragen, das Thema Frauen im Fußball aufgreift und auf unterschiedliche Weise erlebbar macht. Wir freuen uns, dass ARD, Sky und Telekom uns unterstützen, um möglichst viele Menschen zu erreichen und begeistern."