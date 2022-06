Nelson Müller lädt ab Ende Juli zum «Besseresser»-Duell

TV-News

Der Sternekoch möchte in vier Folgen den Küchen aus den Ländern Schweiz, Italien, Österreich und Spanien einen neuen Twist geben. Dafür duelliert er sich mit heimischen Gastronomen.

Das ZDF startet ab dem 24. Juli eine neue Kochshow am Sonntagvorabend. Immer sonntags ab 18:15 Uhr präsentiert Sternekoch Nelson Müller in vier Episoden vondie kulinarischen Welten anderer Länder, bleibt dafür aber im eigenen Land. Mit einem Kochduell will er herausfinden: Kann man Lieblingsgerichten einen neuen Twist geben?In der ersten Folge kommt es zum Duell „Nelson Müller vs. Schweiz“, das im Berlin Szenebezirk Kreuzberg über die Bühne geht. Hier besucht er die Schweizer Gastronomin Jennifer Mulinde-Schmid, die dort zwei Restaurants führt, in denen sie die Küche ihrer Heimat anbietet. Ihr Renner: Zürcher Geschnetzeltes. Müller will herausfinden, welche Tricks hinter der perfekten krossen Rösti stecken und welche speziellen Zutaten die Schweizerin für ihr beliebtes Leib-und-Seelen-Gericht verwendet. Dabei lernt er unter anderem die Entstehungsgeschichte des Rezepts kennen, lässt sich in einen Schweizer Spezialitäten-Laden mitnehmen und lernt die geheimen Kniffe. Zum Abschluss fordert der Sternekoch die Gastronomin zu einem Duell heraus. Eine Jury aus Fans der Schweizer Heimatküche, die Mutzbacher Alphornbläser, wird die beiden Zürcher Geschnetzelten Gerichte testen.Im Wochentakt werden die vier Folgen ausgestrahlt. Dann zieht es Nelson Müller auch nach Italien, Österreich und Spanien, ohne dass er dabei Deutschland den Rücken kehren muss.