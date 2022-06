«Gentleman Jack»: Zweite Staffel kommt im August nach Deutschland

TV-News

Nachdem das britische und das US-amerikanische Publikum die acht neuen Folgen des Historiendramas bereits zu sehen bekamen, müssen sich die deutschen Zuschauer noch bis Anfang August gedulden.

In Großbritannien ist die zweite Staffel des HistoriendramasEnde Mai zu Ende gegangen, in den USA lief die finale Folge vor wenigen Tagen. Nun hat der Pay-TV-Sender Sky bekannt gegeben, wann die BBC-/HBO-Serie hierzulande zu sehen sein wird. Demnach startet die achtteilige neue Runde ab dem 5. August auf Sky Atlantic. Immer freitags ab 22:05 Uhr wird des dann eine Doppelfolge zu sehen geben, parallel sind die Episoden auf dem Streamingdienst Wow und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Die Serie beruht auf den codierten Tagebüchern der echten Anne Lister, die in der Sendung von Suranne Jones verkörpert wird. Sie mischte mit ihrem andersartigen Lebensentwurf die Gesellschaft auf. Als lesbische Frau im viktorianischen England war sie ihrer Zeit um Längen voraus und stieß so manchen gegen den Kopf.In Halifax, England im Jahr 1834 sind alle Augen auf die Gutsbesitzerin Anne Lister und ihre Frau, die reiche Erbin Ann Walker (Sophie Rundle) gerichtet, als die beiden zusammenziehen und beschließen, ihre Ländereien zusammenzulegen. Vor allem Anns Familie und Listers Konkurrenten beäugen die Verbindung misstrauisch. Erst recht, weil die charakterstarke und ambitionierte Lister ihr Imperium ausbauen will und ihren Blick auf unterschiedliche Ziele wie den Bau eines Bahnhofs in Halifax sowie auf die Ausbeute der reichen Kohlevorkommen richtet. Dabei tritt sie als knallharte Geschäftsfrau auf, was nicht der einzige Grund ist, weshalb sie die High Society vor den Kopf stößt. Stets im schwarzen Gehrock und Zylinder gekleidet macht «Gentleman Jack», wie sie hinter ihrem Rücken genannt wird, keine Anstalten ihre Liebe zu verbergen – für viele eine Provokation. Zur gleichen Zeit bereiten sich auch die ausgebeuteten Arbeiter auf einen Aufstand vor. Halifax steht vor einer Revolution.Neben Jones und Rundle sind unter anderem auch Gemma Jones, Timothy West, Gemma Whelan, Thomas Howes, Ben Hunter, Rosie Cavaliero, Jessica Baglow, Albane Courtois, Stephanie Cole, Vincent Franklin, Shaun Dooley, Joe Armstrong, Peter Davison, Amelia Bullmore, Lydia Leonard, Rupert Vansittart und Tom Lewis in weiteren Rollen zu sehen.Auch die zweite Staffel von «Gentleman Jack» wurde von Sally Wainwrights kreiert, die auch das Drehbuch schrieb und neben Suranne Jones, Faith Penhale, Will Johnston und Ben Irving als ausführende Produzentin an der Serie tätig war. Die Serie wurde von Lookout Point produziert. Die Regie übernahmen Edward Hall, Amanda Brotchie und Fergus O'Brien.