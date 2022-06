DarkViktory  parodistische Animationen und Synchronisationen

YouTuber

Auf dem Kanal von Marik Roeder erschienen schon zahlreiche humorvolle Animationen zu bekannten Filmen, Serien oder auf TV-Shows.

Der deutsche YouTuber DarkViktory wurde auf YouTube für seine selbst animierten Videos bekannt, die häufig erfolgreiche Serien oder Filme parodieren, und hat so in mehr als zwölf Jahren über 571.000 YouTuber angesammelt. Die meiste Aufmerksamkeit erhielt er durch die YouTube-Animationsserie «TubeClash», in welcher zehn YouTuber auf einer Insel gegeneinander antreten. Zudem ist der Animationskünstler auch als Radiomoderator und Buchautor tätig.Marik Aaron Roeder wurde am 14. August 1989 in Berlin-Spandau geboren. In der dritten Klasse zog seine Familie nach Fliederhorst in Havelland, so dass er das Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn in Kyritz besuchte. Tatsächlich veröffentlichte Roeder bereits 2006 seinen Roman „Vertraute Dir…“, der zu großen Teilen seine damalige Lebenssituation widerspiegelt. Roder outete sich mit 15 als homosexuell, anders als sein engster Kumpel, in den er verliebt war. 2008 erstellte er die Bild-Serie „Coming Out in Dallow“, welche das Coming-Out und die Liebesgeschichte zweier Jungen beschreibt. Im Großformat wurden die Bilder im Rahmen einer Wanderausstallung präsentiert. Nach seinem Abitur im Jahr 2009 begann er 2011 eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton in Potsdam-Babelsberg. Diese brach er jedoch 2013 ab, als sein YouTube-Kanal bereits große Aufmerksamkeit erhielt und er sich dazu entschied, als freiberuflicher Animationskünstler tätig zu sein. Seit Oktober 2012 lebt Roeder zudem in einer Beziehung mit dem YouTuber Kostas Kind.Der YouTube-Kanal wurde Ende 2009 gegründet, wobei der Name „DarkViktory“ in Anlehnung an die Serie «Batman: Dark Victory» entstand. Schon ab 2006 bewegte sich Roeder in der Fandubber-Szene, also eine Szene, die sich mit der Neuvertonung von Serien oder Filmen befasst. Oft werden hier japanische Animes auf Deutsch synchronisiert und auf YouTube hochgeladen. So synchronisierte Roeder bereits 2008 mit zwei anderen YouTuberinnen den ganzen Film «High School Musical 2» sowie den Anfang des dritten Teils. Die Neusynchronisationen thematisierten vor allem Homosexualität und übten Gesellschaftskritik. Es kam jedoch immer wieder zu Sperren der Kanäle, da die YouTuber nicht die Rechte an dem Bildmaterial besitzen. So begann Roeder die Animationen für seinen Kanal selbst zu zeichnen und dann zu vertonen. Diese eigenen Animationen nannte er Animariks. Zu Beginn erschienen so auf seinem Kanal Videos zu Pokemon, Pacman, Alice in Wonderland oder eine Serie zu Death Note, in welcher die beiden Hauptcharaktere Light Yagami und L als homosexuell dargestellt werden.Bald folgten auch Parodien einiger deutscher TV-Shows wie «Deutschland sucht den Superstar», «Das Supertalent» und «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus». Hier tauchte auch die Figur des „Couchman“ auf, welcher das Geschehen aus Sicht der Fernsehzuschauer kommentiert. 2014 veröffentlichte der Webvideoproduzent schließlich die erste Staffel von «Tube Clash». Die Zuschauer konnten im Voraus auswählen, welche YouTuber in der Serie vorkommen sollen, den Verlauf der Handlung durch Kommentare bestimmen und für ihre Favoriten abstimmen. Das Konzept des Formats war an das Dschungelcamp angelehnt, nur dass die Zuschauer das Verhalten von YouTubern wie Taddl, Julien Bam oder Gronkh bestimmten. Im Anschluss entstanden zwei weitere Staffeln, die bis 2017 veröffentlicht wurden. Neben Roeder halfen bei der Produktion noch andere Personen mit, was hauptsächlich durch Crowdfunding finanziert wurde. Im Anschluss erschienen die Staffeln auch als Blu-Ray und DVD im Handel.Zwischen Juli 2014 und Mai 2017 wurde zudem das animierte Newsmagazin „Brain Feed – Fütter den Hirn“ veröffentlicht. Die Reihe, die Themen aus Politik und Gesellschaft aufgriff wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert und 2016 mit dem Publikumspreis des Grimme Online Award ausgezeichnet. Seit 2019 erscheint die Animationsserie „Broadcast My Ass“ auf dem gleichnamigen Kanal, die von funk finanziert ist und die Online-Abhängigkeit der Generation Z parodiert. Ein zweiter Roman mit dem Titel „One Exit – Verloren im Untergrund“ war ab 2019 im Handel erhältlich. Zudem startete der YouTuber erst vor einem Monat ein neues Projekt, einen interaktiven Hörspiel-Podcast.