ProSieben schiebt «Frau Jordan stellt gleich» noch tiefer in den Abend

TV-News

Außerdem probiert es ProSieben mit der neuerlichen Ausstrahlung des Reality-Flops «How Fake Is Your Love?».

Fans der Florida-Entertainment-Produktionmüssen sich weiter auf die vierte Staffel gedulden, die mit Nilam Farooq, Olli Schulz und Fahri Yardim besetzt ist. Im vergangenen Jahr debütierte die zweite Staffel der Quizshow mit Joko Winterscheidt Mitte Juli. Dazu wird es aber in diesem Jahr nicht kommen, denn ProSieben hat für den 5. Juli nun den Start vier neuer Folgen vonangekündigt. Der Auftakt der dritten Staffel stellt „die witzigsten Urlaubdesaster“ in den Mittelpunkt.Im Anschluss startet zudem die dritte Staffel der Joyn-Comedy, die im vergangenen November beim Streamingdienst debütierte. Los geht es mit der Doppelfolge aber erst ab 22:40 Uhr und damit rund eine halbe Stunde später als im Vorjahr. Auch damals bedeutete der 22:15-Uhr-Sendeplatz eine Verschiebung tiefer in den Abend, vor zwei Jahren war die Serie mit Katrin Bauerfeind um 20:15 Uhr gestartet. In den neuen Folgen hat Eva Jordan (Bauerfeind) ihren Job als Gleichstellungsbeauftragte geschmissen, um in einer Agentur durchzustarten. Dass sie aber unverhohlen die Produkte der Kunden kritisiert, stößt ihrer Vorgesetzten sauer auf. Auch bei ihren Ex-Kollegen im Büro läuft es nicht rund. Während Yvonne (Natalia Belitski) die Dinge schleifen lässt und Renate (Mira Partecke) in ihrer neuen Position völlig überfordert ist, wird Vorzeige-Feminist Philipp (Alexander Khuon) zu allem Übel der sexuellen Belästigung bezichtigt. Höchste Zeit also, dass Eva wieder zurückkommt.Ab dem 7. Juli steht der Donnerstag ganz im Zeichen des Reality-TV-Genres. Bekanntlich startet um 20:15 Uhr die neue Showmit Olivia Jones (Quotenmeter berichtete). Nach der letzten Folgevor der Sommerpause probiert es ProSieben dann nochmal mit, das im September 2021 nach nur einer Folge aus der Primetime verbannt wurde und danach ebenfalls um Mitternacht gesendet wurde. Damals sahen den Auftakt nur 0,47 Millionen Zuschauer, was einer Sehbeteiligung in der Zielgruppe von 5,3 Prozent entsprach. Zu später Stunde holte das Format zwischen 1,0 und 7,2 Prozent.