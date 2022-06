«Topf sucht Burdecki»: Evelyn Burdecki auf Partnersuche am Sat.1-Vorabend

TV-News

Ende Juli startet die Dschungelkönigin von 2019 ihre Partnersuche in einer neuen Sat.1-Sendung, die von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions produziert wird.

Mit der großen Liebe hat es bislang im Fernsehen für Evelyn Burdecki noch nicht gereicht, 2017 schied sich in der RTL-Show «Der Bachelor» bereits in der ersten Show aus. Bisweilen versuchte sich die Dschungelkönigin von 2019 sogar als Kupplerin in der RTL-Passion-Sendung «Das Liebeskarussell», die Anfang des Jahres beim Pay-TV-Sender zu sehen war. Nun wagt sie einen neuen Anlauf einen passenden Partner zu finden und hat dafür sogar den Sender gewechselt. Ab Sonntag, 31. Juli, steht Burdecki im Mittelpunkt der neuen Sat.1-Show, die der Bällchensender fünfmal am Sonntagvorabend ab 17:45 Uhr ausstrahlt.„Das wird aufregend. Ich habe schon total Kribbeln im Bauch!“, wird Evelyn Burdecki in einer Mitteilung des Senders zitiert und verspricht: „Jetzt geht's ans Eingemachte!“ Der Clou der Sendung ist allerdings, dass die 21 teilnehmende Single-Männer, die auf der Suche nach ihrer Traumfrau sind, nicht wissen, dass sie das Reality-Sternchen daten werden. Gemeinsam geht sie mit ihnen auf Action-Dates, Tandemfahrten, in den Escape-Room oder in den Zoo.Dass sich die Singles auf was gefasst machen müssen, dürfte klar sein. Auch Burdecki hat viel vor: Ihr ist wichtig, dass er „heiraten und Kinder haben will“, denn: „Ich würde sehr gerne Kinder haben – am liebsten Fünflinge!“, so Burdecki. «Topf sucht Burdecki» wird von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions produziert, das zuletzt auch für den Quotenflop «Club der guten Laune» zuständig war.