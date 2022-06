Quotennews

Quotenstarker RTL-Abend mit Jauch, Gottschalk und Schöneberger

Felix Maier von 19. Juni 2022, 11:06 Uhr

Zum dritten Mal holte RTL «Denn sie wissen nicht, was passiert» in die Primetime in diesem Jahr. Die Reichweite war so schlecht wie noch nie, der Marktanteil dafür ein neuer Bestwert.

Quote schlägt Reichweite. Soweit dürfte sich der gestrige Abend bei «Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show» definieren. Mit 1,8 Millionen Zuschauern ab drei Jahren lief es so schlecht, wie zuletzt 2020, als am 29. August nur 1,74 Millionen zuschauen wollten. Dennoch erreichte der gestrige Abend mit 11,2 Prozent Marktanteil einen neuen Bestwert in diesem Jahr. Auch die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sieht auf den ersten Blick mit 0,54 Millionen Zuschauern mehr als düster aus. Der Blick auf den Marktanteil von erreichten 15,6 Prozent mildert jedoch dieses Urteil.



Schon spät in der Nacht ging der RTL-Abend weiter. Mit «Temptation Island - Versuchung im Paradies» ergaben sich ab 0:44 Uhr noch 0,55 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 8,5 Prozent. Die Zielgruppe verabschiedete sich weitestgehend, wobei noch 0,22 Millionen Umworbene für einen starken Marktanteil von 11,3 Prozent sorgten. Für die zweite Folge des Reality-Formats ab 01:45 Uhr waren noch 0,3 Millionen Zuschauer und 0,15 Millionen Umworbene vor den Bildschirmen. Der Marktanteil fiel damit im Gesamten auf 6,9 Prozent, die Zielgruppe blieb hingegen zweistellig bei 10,2 Prozent.



Schon ab dem späten Nachmittag ergab sich mit «RTL Aktuell» diese Zweistelligkeit beim Kölner Sender. Insgesamt schauten das News-Format um 18:55 Uhr 1,74 Millionen Zuschauer und damit 13,7 Prozent des Marktes. Verdeutlicht wurde das starke Ergebnis mit den 0,32 Millionen Umworbenen, die für 14,0 Prozent Anteil am entsprechenden Markt sorgten. Weiterhin schwach bleibt das neue Format «GALA» um 17:45 Uhr. Gestern schauten lediglich 0,78 Millionen Zuschauer und 0,17 Millionen Umworbene zu. Die Marktanteile lagen bei 7,0 Prozent und 8,4 Zielgruppen-Prozent. Quote schlägt Reichweite. Soweit dürfte sich der gestrige Abend bei RTL unddefinieren. Mit 1,8 Millionen Zuschauern ab drei Jahren lief es so schlecht, wie zuletzt 2020, als am 29. August nur 1,74 Millionen zuschauen wollten. Dennoch erreichte der gestrige Abend mit 11,2 Prozent Marktanteil einen neuen Bestwert in diesem Jahr. Auch die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sieht auf den ersten Blick mit 0,54 Millionen Zuschauern mehr als düster aus. Der Blick auf den Marktanteil von erreichten 15,6 Prozent mildert jedoch dieses Urteil.Schon spät in der Nacht ging der RTL-Abend weiter. Mitergaben sich ab 0:44 Uhr noch 0,55 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 8,5 Prozent. Die Zielgruppe verabschiedete sich weitestgehend, wobei noch 0,22 Millionen Umworbene für einen starken Marktanteil von 11,3 Prozent sorgten. Für die zweite Folge des Reality-Formats ab 01:45 Uhr waren noch 0,3 Millionen Zuschauer und 0,15 Millionen Umworbene vor den Bildschirmen. Der Marktanteil fiel damit im Gesamten auf 6,9 Prozent, die Zielgruppe blieb hingegen zweistellig bei 10,2 Prozent.Schon ab dem späten Nachmittag ergab sich mitdiese Zweistelligkeit beim Kölner Sender. Insgesamt schauten das News-Format um 18:55 Uhr 1,74 Millionen Zuschauer und damit 13,7 Prozent des Marktes. Verdeutlicht wurde das starke Ergebnis mit den 0,32 Millionen Umworbenen, die für 14,0 Prozent Anteil am entsprechenden Markt sorgten. Weiterhin schwach bleibt das neue Formatum 17:45 Uhr. Gestern schauten lediglich 0,78 Millionen Zuschauer und 0,17 Millionen Umworbene zu. Die Marktanteile lagen bei 7,0 Prozent und 8,4 Zielgruppen-Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel