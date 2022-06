Jason Garrett geht zu «Football Night in America»

US-Fernsehen

Der ehemalige Football-Quarterback und Cheftrainer der Dallas Cowboys wird bei NBC als Experte fungieren.

Jason Garrett wird als Analyst bei Football Night in America mitwirken, wie NBC Sports bekannt gab. Garrett, ehemaliger NFL-Quarterback und Cheftrainer der Dallas Cowboys, wird mit der Moderatorin Maria Taylor und den Analysten Tony Dungy und Chris Simms im Studio 1 des International Broadcast Center von NBC Sports in Stamford, Connford, arbeiten. Co-Moderator Jac Collinsworth und Analyst Rodney Harrison werden wieder die FNIA-Berichterstattung vom Spielort moderieren, während NFL-Insider Mike Florio weiterhin über die Nachrichten des Tages berichten wird."Ich fühle mich geehrt und bin begeistert, dem Football Night Team beizutreten und meine Karriere als Moderator bei NBC Sports fortzusetzen, mit denen wir bei der USFL fantastisch zusammengearbeitet haben", so Garrett. "Ich habe vor, meine lebenslange Leidenschaft für Football zu teilen und meine Erfahrung als NFL-Coach und Quarterback zu nutzen, um das Spiel zu erklären und die Matchups für unsere Zuschauer jeden Sonntagabend zu analysieren. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen!"NBC Sports Executive Producer Sam Flood: "Jason war bei unseren NFL-Produktionstreffen mit den Cowboys immer ein guter Zuhörer. Sein Wissen und sein Intellekt sind eine erfolgreiche Kombination. Wir freuen uns, ihn in das FNIA-Team aufnehmen zu können. In seiner kurzen Zeit als Analyst bei unseren USFL-Übertragungen hat er bereits Spielzüge in einem einladenden Stil aufgeschlüsselt, der einzigartige Einblicke in das 'Warum' eines Spielzugs gibt – warum hat es funktioniert? Warum ist er gescheitert?"NBC Sports gab heute außerdem Matt Casey als leitenden Produzenten der Football Night bekannt. Casey arbeitet seit 14 Jahren in verschiedenen Funktionen für FNIA, zuletzt als Koproduzent. Er war auch Co-Produzent der Super Bowl LVI Pre-Game Show von NBC Sports im Februar.