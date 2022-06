Roku bringt «Doomlands» zurück

US-Fernsehen

Außerdem arbeitet man an zwei neuen Originalserien.

Der Roku Channel bringt die Animationsseriefür die zweite Staffel zurück. Josh O'Keefe, Serienschöpfer, und Josh Bowen, ausführender Produzent und Geschäftsführer von Look Mom! Productions, einer Blue Ant Media Company, sind wieder an Bord, um die Abenteuer des berüchtigten Danny Doom, Lhandi und der Crew der Oasis fortzusetzen. Die erste Staffel von «Doomlands» wurde im Januar 2022 erstmals auf dem Roku Channel ausgestrahlt.Colin Davis, Head of Scripted Originals, Roku: "Wir könnten nicht aufgeregter sein, mit dem brillanten Josh O'Keefe an seiner wahnsinnig witzigen Idee «Doomlands» weiterzuarbeiten. Es war unglaublich zu sehen, wie die Welt von Danny Doom bei unseren Streamern ankam, und wir freuen uns darauf, sie in der zweiten Staffel zu weiteren, noch lachwürdigeren Abenteuern mitzunehmen."Josh O'Keefe, Schöpfer von Doomlands: "Staffel 2, wir kommen! Es war eine mehrjährige Reise, dieses Projekt zum Leben zu erwecken, und wir können gar nicht sagen, wie dankbar wir sind, dass «Doomlands» ein großartiges Zuhause und Publikum auf dem Roku Channel gefunden hat. Macht euch bereit für mehr höllischen Spaß für Danny Doom und Lhandi in der zweiten Staffel."Roku hat zudem grünes Licht für zwei neue, ungeschriebene Projekte gegeben: «Survival From Above» und «Lincoln Log Project». «Survival From Above» ist die allererste Survival-Wettbewerbsserie, die komplett in den Baumwipfeln des Regenwaldes in Guyana, Südamerika, spielt und in der die Teilnehmer 100 Fuß über dem Boden schweben. Entertainment One's «Lincoln Log Project» bringt die Zuschauer in die sehr visuelle und physische Welt professioneller Holzfäller, die aus lebensgroßen Lincoln Logs die ultimativen Traumhütten bauen.