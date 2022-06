«Car Maniac»: Sport1 holt YouTuber für Elektromobilität-Magazin ins Fernsehen

TV-News

Ab Ende Juli nehmen YouTuber Chris Karatsonyi und Rennfahrerin Laura-Marie Geissler die aktuellsten Elektroautos unter die Lupe.

Sport1 hat ein neues Auto-Magazin angekündigt, das am 22. Juli um 21:15 Uhr seine Premiere feiert. Dabei dreht sichallein um Elektromobilität, die die Zukunft auf den Straßen darstellen soll, wenn es nach der Europäischen Union geht. Moderiert wird die wöchentliche Freitagabend-Sendung von YouTuber Chris Karatsonyi, der an seiner Seite die Rennfahrerin Laura-Marie Geissler begrüßt.Zusammen nimmt das Duo die neuesten Modelle der Autohersteller unter die Lupe und Sport1 verspricht Klartext der beiden. Karatsonyi, der als «Car Maniac» auch auf YouTube aktiv ist, produziert die Sendung und testet alle wichtigen Elektrofahrzeuge auf Herz und Nieren – dabei lässt er zieht er nicht immer positive Urteile. Egal ob Hypercar, Nobelmarke, Familienkutsche oder Billig-Stromer: Jeder muss sich der schonungslosen Instanz von «Car Maniac» stellen.„«Car Maniac» geht ins Fernsehen! Das ist ein sehr wichtiger Schritt für das Format, aber auch für die Elektromobilität, denn es gibt bislang noch keine TV-Sendung dieser Art. Auch wenn ich hauptberuflich YouTuber bin, liebe ich das Fernsehen und will auch hier die Zuschauer mit meinen Inhalten überzeugen“, erklärt Chris Karatsonyi. Über seine Co-Moderatorin sagt er: „Wir brauchen in der Elektromobilität mehr weibliche Präsenz. Daher wollen wir Laura als Porsche-Rennfahrerin und ‚Petrolhead‘ verstärkt für dieses Thema begeistern. Sie ist mit ihrer Expertise die perfekte Mitspielerin“Laura-Marie Geissler, die in diesem Jahr beim Porsche Sports Cup mitfährt, freut sich trotz ihrer Benzin-Vergangenheit auf das neue Format: „Ich komme von den Verbrenner-Motoren und liebe das puristische, emotionale Autofahren. Für mich hat die Elektromobilität im Alltag und auf der Rennstrecke bisher keine große Rolle gespielt. Von daher ist der Kontrast für mich zum Start natürlich groß. Umso mehr bin ich gespannt und freue mich darauf, viel Neues dazuzulernen.“Insgesamt wird es zehn Episoden des Magazins geben. Nach der Erstausstrahlung der Episoden wird sonntags um 15:30 Uhr zudem eine Wiederholung ausgestrahlt. Darüber hinaus sind die Sendungen am Sendetag in der Mediathek auf sport1.de und eine Woche nach der TV-Ausstrahlung auf dem YouTube-Kanal «Sport1 Motor» abrufbar.