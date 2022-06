James Corden will nach Großbritannien zurück

US-Fernsehen

Nach dem Ende seiner Late-Night-Show möchte der Entertainer wieder Projekte auf der Insel annehmen.

James Corden wird nach seinem Ausstieg aus derim kommenden Frühjahr nach Großbritannien zurückkehren, wie sein Fulwell-73-Mitbegründer Ben Turner mitteilte. Turner, ein Mitbegründer von Cordens Produktionsfirma, sagte gegenüber dem US-Branchenblatt „Variety“, er sei "wirklich begeistert, James zurück nach Großbritannien zu bringen". Turner sprach im Rahmen des Banff World Media Festivals in Alberta, Kanada, wo der britische Regisseur und Produzent über die Disney+-Show «Among the Stars» des Unternehmens sprach."[Corden] hat einfach so viele Saiten an seinem Bogen, und «Late» ist eine große Verpflichtung, die so viel von seiner Zeit in Anspruch genommen hat", sagte Turner. "Wir freuen uns sehr, ihn wieder in Großbritannien zu haben, mit allem, was dazugehört, aber es ist ein großer Moment für uns.Auf die Frage, ob das in London und Los Angeles ansässige Unternehmen Fulwell 73 nach dem Weggang des britischen Moderators weiterhin mit CBS an der nächsten Late-Night-Iteration zusammenarbeiten wird, sagte Turner: "Die Gespräche laufen noch", kündigte aber an, dass es in Kürze Neuigkeiten zu den Plänen des Unternehmens geben werde.